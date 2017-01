Rencontre avec l'artiste Gilles Pedneault au Centre Marie-Fitzbach

Voir la galerie de photos

Le peintre et sculpteur Gilles Pedneault sera présent cet après-midi au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges pour présenter la démarche artistique de son triptyque consacré au poète français Léo Ferré. L'occasion idéale de venir se plonger dans l'univers abstrait du créateur qui se fera un paisir de partager sa passion.

Parmi ses expositions hivernales, le Centre Marie-Fitzbach comprend un grand hommage consacré au poète et chanteur français Léo Ferré par le peintre et sculpteur de Saint-Côme Gilles Pedneault, déjà connu pour avoir exposé certaines de ses réalisations le long de la rivière Chaudière.

Aujourd'hui, de 14h à 15h30, l'artiste sera présent au Centre culturel pour une rencontre avec le public intéressé par la démarche de son exposition intitulée « Les quatre saisons et 3/4 », qui rend un vibrant hommage à Léo Ferré, considéré comme l'un des plus grands poètes de la chanson française.

Gratuite et ouverte à tous, l'actvité permettra de se plonger dans l'univers poétique d'une série d'oeuvres picturales et spatiales remplies de formes et de couleurs variées et de redécouvrir quinze textes choisis du compositeur de « C'est extra », « Avec le temps » ou encore « La mémoire et la mer ».