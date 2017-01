Les habitants de la Beauce et des Etchemins invités à valoriser leur patrimoine

Les trois MRC beauceronnes et celle des Etchemins lancent un appel de candidature pour participer à la 7e édition des Prix du patrimoine. Les Beaucerons et Etcheminois attachés à leur héritage historique pourront participer jusqu’au 30 mars, date limite de dépôt de leur candidature.

Initiative du Conseil de la culture, les Prix du patrimoine ont pour objectif de souligner les actions locales entreprises pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Les personnes de la région Beauce-Etchemins attachées à leur héritage pourront ainsi participer à la 7e édition de l’événement en présentant leur candidature d’ici au 30 mars prochain sur le site internet suivant ou en appelant aux différentes MRC du territoire.

Une nouvelle catégorie pour l’édition 2017 du prix

Quatre catégories sont traditionnellement proposées pour souligner les différentes initiatives en matière de patrimoine sur le territoire. Les personnes ayant effectué des travaux de rénovation sur des bâtiments ou des biens mobiliers peuvent postuler à la catégorie « conservation et préservation ». La catégorie « interprétation et diffusion » concerne la sensibilisation au patrimoine par des festivals ou la mise en place de circuits patrimoniaux. Les conteurs ou les luthiers sont des exemples d'activités comprises dans la catégorie « porteurs de tradition », dédiée à la maîtrise d’une pratique culturelle davantage liée à l'artisanat. Enfin, le prix a mis en place cette année la catégorie « paysage » qui s’adresse à un projet visant à préserver des éléments significatifs du panorama beauceron, à travers un projet d’aménagement ou des activités d’interprétation.

Des prix destinés à mettre en valeur la vitalité du patrimoine régional

Événement biennal unique destiné à mettre en valeur la vitalité du patrimoine des régions Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, les Prix du patrimoine permettent de rendre hommage à des citoyens et organisations qui perpétuent de manière respectueuse et inventive des valeurs patrimoniales locales. L’objectif du prix est ainsi de promouvoir les différentes actions de conservation entreprises sur le territoire. Les prix sont ouverts à tous et dédiés à toute pratique patrimoniale. Les lauréats seront invités à présenter leur projet par la suite à la soirée régionale qui se déroulera à Lévis en juin prochain.