« J'aimerais gagner ma vie avec mes niaiseries » — Philippe Paradis

L'humoriste et vlogueur de Saint-Georges, Philippe Paradis, commence à faire parler de plus en plus de lui, que ce soit pour ses vidéos humoristiques sur Facebook ou ses performances sur scène dans les bars de la région de Québec, au point où celui-ci espère, à l'avenir, gagner sa vie comme humoriste.

« Honnêtement je ne me suis jamais trouvé bon à rien, mais pour faire des niaiseries je suis pas pire pantoute. C'est probablement la raison pourquoi j'ai décidé de tenter ma chance dans le domaine. Il faut dire que je suis un amateur d'humour depuis longtemps et que j'étudie beaucoup ce qui se fait aux États-Unis », affirme d'entrée de jeu le jeune homme de 19 ans qui habite désormais la Ville de Québec.

Celui qui a commencé sa carrière il y a environ un an sans suivre de cours dans le métier s'inspire beaucoup des comiques américains Louis C.K. et Godfrey sans oublier le Québécois Alex Roof. Philippe raconte qu'il est encore à la recherche de son style, mais il a une bonne idée de ce qu'il veut faire. Le Beauceron qui monte sur scène environ cinq fois par mois commence à savoir ce qu'il veut offrir au public de la Belle Province, un peu plus frileux que ce qu'on peut entendre au pays de l'Oncle Sam. « J'apprends sur le tas et je reçois beaucoup de commentaires. Parfois, je vais trop loin, mais c'est de l'apprentissage. Les humoristes de la relève avec qui je partage la scène prennent souvent le temps de me donner leurs commentaires et je les écoute et applique avec beaucoup d'attention », dit Paradis qui compte sur des jeunes humoristes comme conseillers, soit Pierre-Luc Grenier et Pierre-Olivier Forget.

Ce dernier fait son travail sans prétention et mentionne qu'il ira perfectionner à l'avenir son art dans des écoles. « Je ne le fais pas pour l'argent, mais bien pour apprendre au maximum et me faire connaître par les Québécois. Comme dirait Mike Ward, le jour où je vais pouvoir m'acheter du baloney après un spectacle, je serais millionnaire », rigole l'artiste qui considère que ses blagues peuvent faire grincer des dents.

Il ajoute adorer jouer avec la foule et celle de Québec, selon lui, est plus particulièrement ouverte à ce style comparé aux Beaucerons. « Tout le monde se connaît ici, c'est plus difficile. Au niveau des vulgarités, par contre les Beaucerons sont capables d'en prendre pas mal », souligne-t-il avec le sourire.

Il fait présentement beaucoup de vidéos comiques sur internet afin d'obtenir de la visibilité, qu'elle soit positive ou négative. « Ma mère n'est pas la plus grande amatrice de mes niaiseries. Je peux la comprendre, voir son gars avaler de la fausse neige, faire des conneries habillé en Père Noël dans un Centre d'achats populaire de Québec ou me voir les foufounes en train de rire des gars qui savent pas danser dans les bars, c'est assurément pas comme ça que tu vois ton gars gagner sa vie. Plus sérieusement, certains aiment ce que je fais, d'autres n'aiment pas. L'important c'est que ceux qui aiment mon travail deviennent des fanatiques. Plusieurs vont triper sur un humoriste, mais n'aimeront pas un autre, mais personne n'a la vérité infuse sur les blagues, c'est le public qui choisit ce qui est drôle », conclut Philippe Paradis.

Il est possible de connaître les dates des spectacles de Philippe Paradis ou de voir son vlogue sur Facebook en cliquant ICI.