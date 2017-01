La twittérature s'invite au CFER de Beauce à Sainte-Marie

Le 18 janvier, l'écrivain québécois Raymond Beaudet, détenteur d'une maîtrise en philosophie à l'Université Laval, était de passage au Centre de formation en Entreprise et Récupération (CFER) de Sainte-Marie pour initier les élèves à la twittérature. Une expérience qui a mis en valeur les contraintes littéraires intéressantes du célèbre réseau social.

La « twittérature » est la littérature pratiquée sur sur le réseau social Twitter, qui comprend aujourd'hui plus de 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels à travers le monde, dont 67 millions aux États-Unis. Elle s'identifie principalement à sa règle essentielle de limitation des messages à 140 caractères. L'écrivain Raymond Beaudet qui a connu un vrai coup de coeur pour ce réseau social, est venu partager sa passion aux élèves du centre par le biais de mises en situation originales.

« Cela a été très intéressant de vivre cette expérience nouvelle pour nous. Twitter est un média social de plus en plus populaire dans le monde. Nous avons découvert qu'il est possible d'écrire de belles choses en 140 caractères et ce, sans fautes orthographiques et grammaticales », ont témoigné Dany Roy et Gabriel Bouffard, deux élèves du centre. Autre adepte fervent du réseau social, le journaliste et animateur français Bernard Pivot a déjà loué à de nombreuses reprises cette forme de discipline, à la fois de l'esprit et du style. « C'est un très bon exercice. Quand on prend de l'âge, c'est une bonne manière d'avoir son esprit en alerte et de continuer à jouer avec les mots », avait-il déclaré en 2015.