News Out propose un premier extrait de son nouvel album « Everything's Broken »

La formation hard rock de Thetford Mines, News Out, a proposé aujourd'hui à ses fans un premier extrait de son nouvel album nommé « Everything's Broken » qui sera lancé officiellement le 10 juin prochain au Club de golf de Thetford Mines.

Le premier « single » se nomme « Bathed In Lies », un morceau très mélancolique et symphonique qui va chercher des sonorités qui ressemble à My Chemical Romance, Panic At The Disco et comme le morceau « A Little Piece Of Heaven », pièce très connue du groupe Avenged Sevenfold. Le chanteur de News Out, Anthony Bouffard, n'a pas caché que ce titre sortait le groupe et les amateurs de leur zone de confort afin d'offrir de la nouveauté tout en gardant une certaine continuité. « Pour nous, il s'agit d'une suite de notre pièce “Something's Creeping” où la folie sera encore présente. Les paroles abordent le thème des gens qui fuient la réalité pour ne pas être blessés, mais qui le seront inévitablement », mentionne le visage de la formation.

Ce dernier révèle que les Thetfordois lanceront possiblement un autre extrait dans les deux ou trois prochains mois avec un vidéoclip.

Par ailleurs, News Out sera en spectacle dans la région le 4 et 25 mars à Lévis, soit au Cluster et à La P'tite Grenouille avant de se produire au Dooly's de Saint-Georges le 1er avril. Le groupe sera également sur scène le 22 avril à l'Hôtel National de Tring-Jonction et le 6 mai au bar Sgt Peppers Pub de Thetford Mines.

L'argent amassé par la vente de billets du lancement du 10 juin prochain au Club de golf de Thetford Mines sera remis à la fondation Rêves d'enfants. Lors de cet événement, News Out offrira une performance avec 3 Headed Giant.