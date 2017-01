Le Cégep de Saint-Georges mis au goût du jour par des apprentis designers français et beaucerons

Cette semaine, d’ici à vendredi, 15 jeunes français de l’École supérieure de design des Landes travaillent de concert avec des étudiants du département de design d’intérieur du Cégep Beauce-Appalaches pour moderniser deux salles de l’établissement.

Dans le cadre de la visite, cette année encore, des étudiants français de l’École supérieure de design des Landes, située à Mont-de-Marsan, au sud de Bordeaux, cinq groupes de trois Français et deux Beaucerons occupent, le temps d’une semaine, le rôle d’une mini agence de design. Les équipes sont chargée de remettre au goût du jour, d’ici à la fin de la semaine, la salle du conseil d’administration et la salle de réunion contiguë du Cégep, communément appelée « la chapelle ». Arrivés en terre beauceronne lundi passé, les étudiants français se chargeront, en collaboration avec leurs homologues québécois, de proposer à la direction différents concepts repensant l’ambiance et les couleurs des deux salles, en les adaptant aux besoins technologiques.

Une simulation stimulante et réaliste du monde du travail

« Les étudiants sont lancés dans un univers réaliste qui leur demande des réactions rapides, explique le directeur de l’École supérieure de design des Landes François Levasseur. Ils doivent faire preuve d’ouverture d’esprit pour travailler avec de nouveaux collègues dont la culture est différente, ce qui ajoute une dimension sociale à l’aspect professionnel du projet. » Les équipes ont proposé une première version de leurs projets à la direction mardi, agissant comme client. « Ils organisent leur horaire de travail en fonction de l’échéance qu’ils doivent rencontrer, précise l’enseignante Audrey Gosselin. Ça va vite, les versions finales seront déposées vendredi. » Les étudiants en ont profité pour visiter l’entreprise Signé SP pour avoir accès à sa matériauthèque. La propriétaire Sandra Patry assistera à la présentation finale des projets et apportera ses commentaires.

Un projet qui tisse des liens avec l’impact environnemental des matériaux

Dans la cadre du projet, les étudiants ont aussi assisté à une conférence d’experts du Centre de formation en développement durable de l’Université Laval sur les impacts environnementaux des matériaux en fonction de leur cycle de vie. « C’est une grande fierté pour nous d’accueillir les experts du seul organisme québécois reconnu internationalement par le Programme des Nations unies pour l’environnement, mentionne la directrice des études du Cégep de Saint-Georges Lison Chabot. Leur passage chez nous est une belle démonstration de la collaboration entre le monde universitaire et les secteurs collégiaux québécois et français. » La collaboration avec l’École supérieure de design des Landes a été amorcée à la suite d’un séjour en France des étudiants du Cégep en 2015. Les Beaucerons devraient y retourner en 2018.