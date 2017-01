Frédéric Jacques transmet sa passion de la guitare classique

Frédéric Jacques, qui a reçu une formation du compositeur Claude McKinnon, spécialisé dans l’écriture de partitions pour guitare classique, partage désormais son savoir avec les amateurs de cet instrument.

En effet, le jeune homme de Saint-Alfred peut donner des cours de guitare depuis janvier 2016, à la suite de son apprentissage auprès de M. McKinnon, dont le cours est reconnu par le ministère de l’Éducation depuis 1988. Par le biais de la Société de guitare Claude McKinnon, ce dernier forme des professeurs affiliés qui peuvent ensuite enseigner aux autres, peu importe leur âge.

Ce faisant, les élèves qui vont à l’école primaire ou secondaire, par exemple, peuvent obtenir des crédits. « Pour cela, l’élève doit passer un examen de la Société de guitare Claude McKinnon. Ce n’est pas moi qui peux faire cette évaluation. Il faut que ce soit un membre de la Société qui a les compétences requises ou M. McKinnon lui-même », explique Frédéric.

Pour le moment, celui-ci reçoit sept étudiants par semaine à raison de rencontres variant de 45 à 60 minutes. « J’ai aménagé un local chez moi [à Saint-Alfred] avec une bibliothèque, une discothèque et des instruments. En plus d’apprendre à jouer, je peux lui enseigner des notions d’histoire de la musique classique s’il le souhaite et lui faire découvrir des musiciens grâce aux livres et aux disques », informe-t-il.

Au cours des prochains mois, celui qui siège également sur le conseil d’administration de la Société souhaite mettre sur pied des concerts pour ses élèves. « Dépendamment de comment ça va aller, je veux organiser un à deux concerts par année. Je veux aussi leur donner l’occasion de faire de la musique d’ensemble en montant un groupe de guitaristes à court terme », ajoute le professeur.

À plus long terme, Frédéric souhaite mettre sur pied une véritable école de musique. « Le but, c’est de m’associer avec d’autres professeurs de musique qui enseigneraient d’autres instruments comme le piano, le violon ou même le chant », conclut-il.