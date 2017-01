Les Aventuriers voyageurs présentent le Bali à Sainte-Marie

Les Aventuriers voyageurs présenteront un film de voyage sur le Bali de Simon C. et Lyne le 1er février prochain au cinéma Lumière de Sainte-Marie à 19 h 30.

Avant que l'île ne devienne une destination de vacances aussi prisée, les deux voyageurs s'y sont aventurés et se sont laissés envouter par le sourire et la gentillesse des habitants et par leur culture riche et colorée. Dix ans plus tard, les aventuriers ont à nouveau mis le cap sur l'île pour savoir si elle est restée aussi authentique que dans leurs souvenirs.

Simon C., travailleur autonome depuis 2001, signait l’habillage visuel complet du réseau ARTV avant de se lancer dans la réalisation de diverses séries documentaires. Il a remporté plusieurs prix, dont le prestigieux Grand Prix du Festival international du film de montagne d’Autrans, en France.

Lyne, quant à elle, a une carrière mouvementée. Elle se définit comme étant une créatrice de passions qui a soif d’apprendre. Elle a connu le milieu télévisuel très jeune avant de se réorienter dans sa formation de prédilection, comme interprète à l’École nationale de théâtre du Canada.

Ensemble, Lyne et Simon unissent leurs talents et leur passion pour les voyages et posent un regard sensible et humoristique sur le monde qui les entoure. Dans le cadre des Aventuriers voyageurs, ils ont aussi réalisé le film « À la conquête de l’Italie ».

Les billets sont en vente dès maintenant au guichet du cinéma.