Jusqu'au 10 mars pour s'inscrire au Festival Clermont-Pépin

Le Festival Clermont-Pépin revient en force les 13 et 14 mai pour sa 32e édition qui se tiendra à la polyvalente Saint-Georges alors que la date limite pour s’inscrire à ce concours musical a été fixée au 10 mars.

L’an dernier, quelque 115 jeunes ont pris part à cet événement majeur qui a comme principal objectif de stimuler l’éclosion de nouveaux talents régionaux et provinciaux en musique classique et populaire, par exemple en piano, en violon ou encore en chant. Trois catégories sont ouvertes, soit privée, publique et provinciale. En 2016, les lauréats se sont partagés près de 10 000 $ en bourses.

Le prospectus et tous les formulaires d’inscription se trouvent sur le site Internet du Festival

Rappelons que c’est en 1985 que Sœur Thérèse Fillion s’est associée à François Fréchette et Raymond Lessard pour créer cet événement musical. Le festival porte le nom de Clermont Pépin (1926-2006) en l’honneur de ce Georgien qui a enseigné et dirigé pendant de nombreuses années le Conservatoire de musique de Montréal.

M. Pépin était notamment connu pour ses symphonies Quasars, La messe sur le monde et Implosion, et pour ses ballets L'Oiseau-phénix et Le Porte-rêve. Il a été décoré de l'Ordre du Canada en 1981 puis de celui du Québec en 1990.