Le cinéaste Olivier Pépin a tout pour réussir

Le cinéaste beauceron Olivier Pépin a tout pour réussir, et ce, depuis longtemps. Cependant, il l'a seulement compris dernièrement.

Celui qui a commencé sa carrière dans la construction dans la compagnie de son père a travaillé fort pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.

La mort de son père a été le « coup de pied aux fesses » dont il avait besoin pour savoir ce qu'il voulait vraiment faire dans la vie. Après avoir passé par la photographie et la vidéo, l'homme a décidé de pousser dans cette voie en prenant sa propre école, soit celles des expériences acquises en prenant le maximum d'informations lors de chaque événement. Il a notamment travaillé sur les journées de tournage de la publicité de Budweiser avec Metallica où il a tourné une scène. Il a produit plusieurs publicités dans la région en plus de tourner le vidéoclip du groupe de musique Luxtryxe pour la pièce Blanked.

Olivier Pépin travaille actuellement sur un premier film en carrière qui s'intitulera « Tout pour réussir ». « Nous avons tous les outils pour réussir notre vie. Nous devons simplement saisir les outils et les occasions », conclut-il.

Pour en connaître plus sur la carrière d'Olivier et ses futurs projets, il est possible de consulter sa page Facebook ICI.