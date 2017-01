Un circuit patrimonial interactif grâce à 285 000$ d’investissements

La MRC Robert-Cliche dresse un bilan positif des 285 000$ investis pour le développement culturel de son territoire, rendu possible grâce à la collaboration du ministère de la Culture. Au terme de l’entente de développement culturel 2014-2016, qui lui aura valu de recevoir cette somme, un circuit patrimonial interactif a notamment pu voir le jour pour mettre en valeur l’héritage culturel de la région.

Grâce à l’investissement de 285 000$ lié à l’entente de développement culturel 2014-2016, la MRC Robert-Cliche est parvenue à consolider la réalisation de deux projets culturels majeurs. Un circuit patrimonial interactif a pu être ainsi développé après deux années intensives de recherche et de documentation. Premier circuit de ce type pour la région Chaudière-Appalaches, ce dernier est disponible sur le site internet de BaladoDécouverte, mettant en valeur l’héritage culturel et historique des municipalités du territoire.

Dix métiers traditionnels beaucerons immortalisés dans des capsules originales

L’autre grand projet aura été le tournage de dix capsules permettant de sauvegarder une part précieuse de l’héritage beauceron à travers des entrevues inédites apportant des renseignements sur dix métiers traditionnels tels que scieur de glace, trappeur ou institutrice dans une école de rang. Accessibles sur la chaîne YouTube de Culture Beauce, ils offrent un regard inestimable aux nouvelles générations sur les pratiques de leurs ancêtres.

Une entente qui vient renforcer le sentiment d’appartenance à la région

« La MRC est déterminée à prendre des actions pour valoriser et sensibiliser la population aux bienfaits des arts et de la culture ainsi qu’à la richesse du patrimoine. Cette entente a permis d’accroître le sentiment de fierté et d’appartenance de la population grâce à des projets innovants qui ont mis en valeur les particularités et les attraits culturels de la région », a souligné Luc Provençal, préfet de la MRC. Enfin, l’entente aura permis l’octroi de subventions totalisant 57 000$ à 21 projets dans le cadre du Fonds culturel.