Les Beaucevillois démontrent leur talent lors du Concours de sculpture sur neige de la Ville

La Ville de Beauceville a tenu son annuel Concours de sculptures sur neige samedi après-midi dans le cadre des Rendez-vous d’hiver Beauce auto Ford Lincoln.

Pour l’organisatrice de l’événement, Caroline Pépin, qui est responsable de la bibliothèque, de la culture et de la vie communautaire à Beauceville, l’événement a été une réussite. « Le talent est à Beauceville aujourd'hui [hier]. Nous avons eu une belle journée en plein air. Les participants ont adoré leur expérience. Plusieurs m’ont mentionné qu’ils souhaitaient revenir l’année prochaine. C’est définitivement à refaire », s’est-elle exclamée.

De 9 h à 16 h, neuf équipes ont démontré leur talent artistique, s’inspirant soit de films, de bandes dessinées et même de politique, allant de Doris (Trouver Doris) à Gollum (Seigneurs des Anneaux), en passant par Bob l’Éponge, les Minions ainsi que Donald Trump.

En effet, la famille Duval s’est inspirée de la peur qu’inspire le nouveau président des États-Unis pour créer son œuvre. La partie du bas représente le milliardaire sur l’une de ces faces et le mur que celui-ci veut construire à la frontière mexicaine sur les trois autres côtés, le tout est surmonté d’une gargouille. « À l’époque médiale, les gargouilles servaient à effrayer les mauvais esprits. Nous l’avons combinée avec un symbole, une personne, qui fait peur à bien des gens, Donald Trump, qui représente un peu la façon de faire peur de nos jours », a-t-il expliqué.

Les participants étaient divisés dans deux catégories, soit « Famille » et « organismes ». Un prix de 150 $, en argent pour l’organisme et en certificat-cadeau pour la famille, a été remis au vainqueur des deux divisions. Chaque équipe a été évaluée par les artistes beaucevillois, Gérald Gosselin et Hugues Nolet-Voyer. Ceux-ci se sont basés sur l’originalité, la technique, la difficulté de réalisation et l’évidence du sujet.

L’école Jésus-Marie a remporté la palme parmi les organismes participants avec sa représentation du poisson Doris tandis que la famille Duval, mentionnée plus haut, a mis la main sur le titre de la catégorie familiale.