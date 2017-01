Saint-Benoît-Labre lance un concours de photos pour revoir son image corporative

Saint-Benoît-Labre lance un concours de photos afin de pour les utiliser dans le but de faire rayonner la municipalité sur les réseaux sociaux, sur le Web et les médias imprimés.

Le concours en question s’adresse à tous, amateurs ou professionnels. Le thème choisi est : « Mon village, mon monde ». Toute image référant à Saint-Benoît, ses gens, ses traditions, ses panoramas, est bonne à exploiter. Une liberté d’action a été laissée à l’artiste dans le but qu’il puisse s’épanouir, laisser son imagination et sa créativité travailler.

Il s’agit de la première étape afin d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé en 2017, soit de revoir son image corporative et, du même coup, de valoriser les activités et les services offerts sur son territoire. « La Municipalité désire mettre à profit les talents de ses citoyens et visiteurs pour se constituer une banque de photo qui lui permettra de rayonner sur les réseaux sociaux, sur le web et les médias imprimés », a mentionné la Municipalité par le biais d’un communiqué de presse.

En effet, en plus d’être assuré qu’au minimum une de leurs œuvres sera affichée lors de l’exposition, chaque artiste sera admissible à gagner plus de 300 $ en prix. Deux prix seront remis par un jury composé d’un professionnel de la photographie, d’un élu et d’un représentant du Service des loisirs et de la culture. Enfin, un prix Coup de cœur du public sera alloué.

Le désir de cohérence en matière de communications avec les citoyens et entreprises du territoire est au cœur des préoccupations des élus. « Nous désirons nous construire une image qui reflète bien ce que nous sommes, comme municipalité, comme population. À Saint-Benoît-Labre, nous nous distinguons par le dynamisme de nos gens et industries. Nous souhaitons véhiculer cette image positive lorsque nous communiquons avec notre population locale et avec les gens qui pourraient être intéressés à s’installer chez nous », a indiqué la mairesse, Carmelle Carrier.

La date limite pour participer à ce concours est le 31 mars 2017. Les auteurs doivent soumettre des photos qui ont été prises entre 2013 et aujourd’hui. Les artistes peuvent acheminer plusieurs photos à la Municipalité pour alimenter la banque de celle-ci, toutefois, seulement trois photos peuvent être soumises aux fins du concours et de l’exposition. Les photos, ainsi que le formulaire de participation, devront être transmises par courriel et une résolution minimale de cinq mégapixels par photo est exigée. Tous les détails du concours sont disponibles sur le site web de la Municipalité.

Pour toute information supplémentaire relativement à ce concours, et aux démarches entreprises par la Municipalité pour revoir son image corporative, veuillez communiquer avec Marie-Soleil Gilbert par téléphone au 418-228-925, poste 107 ou par courriel à l'adresse munstben.loisirs@telstep.net.