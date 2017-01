Près de 1 000 visiteurs à l’Expo-sciences organisée à Saint-Martin

Voir la galerie de photos

La 22e édition de l’Expo-sciences s’est tenue les 26 et 27 janvier derniers à la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin, où près de 130 scientifiques en herbe du primaire et du secondaire sont venus présenter leurs projets devant 1 000 visiteurs. En tout, 65 équipes se sont réparti neuf prix totalisant un montant de 1 200$.

Invitant les élèves du primaire et du secondaire de onze écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemin à venir présenter des projets de vulgarisation scientifique, avec diverses expérimentations en direct, l’Expo-sciences 2017 a été couronnée d’un beau succès, souligné par le fort achalandage de l’événement, qui a attiré près de 1 000 visiteurs. L’activité a permis au public de s’initier, grâce à la disposition de 65 kiosques thématiques, à des sujets aussi variés que l’intelligence artificielle, le moulin à farine, les plantes médicinales, le mouvement perpétuel ou encore les insectes dans notre assiette.

Une activité inspirante pour les jeunes

« À voir les étoiles dans les yeux de ces jeunes, il est évident que cette activité est inspirante pour eux. J’ajouterais même que de les voir ainsi c’est aussi une inspiration pour leurs enseignants et les autres membres du personnel des écoles et de la Commission scolaire », a mentionné Normand Lessard, directeur général de la Commission scolaire Beauce-Etchemin. « Cette activité permet à nos élèves de donner un sens à leurs apprentissages et à leurs efforts en sciences. C’est une grande motivation pour eux », a renchéri Vincent Lemieux, coordonnateur des services éducatifs à la CSBE.

Un rendez-vous scientifique régulièrement suivi par certains amateurs

Les différents lauréats de cette 22e édition ont été désignés par le jury dans la journée du vendredi. Parmi eux, certains en étaient déjà à leur quatrième participation comme Jordane Guillemette, de la Polyvalente Bélanger. « J’ai sauté dans le bateau en Secondaire 1, même si parler en public me faisait extrêmement peur. Le feeling de voir mes coéquipières aussi timides que moi dépasser leur gêne ça vaut de l’or ! C’est un vrai travail d’équipe où il faut se compléter, miser sur les forces de l’autre. On ne gagne pas seul mais ensemble », a-t-elle expliqué. « J’encourage tous les étudiants à s’inscrire. Ce n’est pas juste des sciences, c’est une façon de s’amuser, de bâtir un projet avec ses amis. » La prochaine édition aura lieu à la Polyvalente des Abénaquis, à Saint-Prosper.