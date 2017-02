Les Twin Brothers lanceront officiellement leur album « Frères de bière » le 11 février à Tring-Jonction

Après avoir vendu plus de 500 copies de leur album « Frères de bière », les Twin Brothers effectueront leur lancement de CD le 11 février prochain dès 20 h à l'hôtel National de Tring-Jonction.

En tout, une vingtaine d’entreprises et organismes de la Beauce et de la région de Thetford Mines ont accepté de devenir des points de vente de l’album « Frères de bière », entièrement autoproduit et autofinancé.

« On a commencé à vendre les CD un peu avant Noël, à nos admirateurs, mais on ne pensait pas avoir une réponse du public aussi intense et rapide », commente Vincent Couture. Son frère Jérôme est aussi agréablement surpris. « Le dernier spectacle qu’on a fait, les gens nous demandaient nos nouvelles compositions et commençaient à les chanter avec nous autres. C’était vraiment l’fun », ajoute-t-il.

Les Twin Brothers sont maintenant prêts à passer à la vitesse supérieure avec le lancement officiel de leur album. Le groupe s'est promis une grosse fête plutôt que le traditionnel cinq à sept avec des petites bouchées. Le band jouera les morceaux de son premier effort studio qui comprend 11 compositions originales et trois reprises devenues des incontournables de leurs spectacles.

Les Twin Brothers pourront compter sur la collaboration de l’animateur radio Marto Napoli, du chansonnier Ricky Chouinard et du DJ El Cerf pour offrir une soirée hors du commun. Tous ceux qui se seront procuré l’album avant cette date auront doit à une entrée gratuite pour cette soirée. Ceux qui veulent assister seulement à la soirée pourront le faire en achetant leur laissez-passer au coût de 10 $ à la porte le soir de l'événement.