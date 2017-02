Patricia Vincent a fait son chemin dans le monde radiophonique

Le monde de la radio est particulièrement difficile pour les artisans qui y travaillent, mais les plus persévérants réussissent à y trouver un débouché et l'histoire de Patricia Vincent en est une des plus intéressantes, car celle qui a commencé sa carrière en Beauce a réussi à faire son chemin et à travailler avec les plus grands animateurs du marché de Québec.

L'animatrice de la station de radio de Québec Énergie 98,9 a trouvé sa passion pour la communication en s'inspirant de son grand-père et de son père qui étaient des gens qui avaient la parole facile. Patricia a entendu une pub radiophonique de l'école du Collège radio-télévision de Québec lorsqu'elle est arrivée à Québec et elle voulut tenter sa chance. Elle s'est présentée à l'audition de l'institution et la piqure a été instantanée.

La femme de Marto Napoli a fait ses premiers pas derrière le micro à Radio X2 pendant quelque temps avant de lancer plus officiellement sa carrière en Beauce à l'antenne de Mix 99,7 avec Karl K Boucher. « J'ai été chanceuse de tomber sur Karl K, car je débarquais de l'école et je ne connaissais pas tous les recoins du métier. La chimie s'est installée rapidement et nos sondages ont été extraordinaires, nous avons même réussi à devenir numéro un. Lors de mon passage à Saint-Georges, j'ai appris considérablement et je n'ai pas quitté amèrement cette station. Je voulais aller plus loin dans mon métier et j'avais besoin d'un nouveau défi. Avec le recul, Mix FM m'a permis de devenir l'animatrice que je suis aujourd'hui », raconte Patricia Vincent.

Après avoir quitté le géant musical, la communicatrice a décidé de créer Propagande.ca, soit une boîte de productions publicitaires. Lors de son lancement d'entreprise qui a connu un bon succès dès le départ, Patricia ne croyait pas revenir en radio. Cependant, un appel inattendu de Jeff Fillion allait la ramener dans le domaine. Elle a travaillé avec ce dernier à Énergie 98,9 jusqu'au congédiement de celui-ci par Bell en 2016 avant de se joindre à l'équipe de Dupont le matin. « J'ai toujours travaillé fort et été loyale, ce sont mes forces tout comme celle de bien comprendre “la game” et de savoir m'y adapter. Je me sens privilégiée d'avoir et travailler avec des grands de la radio, ce qui m'a permis d'avoir une belle renommée », indique-t-elle.

La fameuse « Enragée » à Marto

Quand on connait l'énergie de Patricia et celle de Marto Napoli, comment ceux-ci vivent-ils en couple dans leur intimité? « Honnêtement, nous sommes calmes dans la vie de tous les jours et nous vivons dans notre petit monde. Les fins de semaines, c'est important pour moi qu'on mange ensemble. Je crois que nous avons du “jus” en ondes et lors des événements, car nous sommes tranquilles le reste du temps », souligne-t-elle.

Si le couple est si calme, pourquoi Marto Napoli a-t-il décidé de baptiser sa femme son « Enragée »? Patricia éclate de rire avant de raconter l'anecdote avec une petite gêne. « Lors de l'émission “Soh-6 et Cocktails”, Jacky Pop a trouvé le surnom à la suite d’une histoire rocambolesque avec une femme d’expérience derrière le volant. Je trouvais que la madame n’était vraiment pas gentille et Jacky Pop m’a traité d’enragée à plusieurs reprises et Marto a gardé le surnom par la suite », rigole-t-elle en affirmant bien assumer ce surnom qui ne lui correspond pas vraiment puisqu'elle est toujours de bonne humeur. Elle ajoute cependant que pour la majorité de ses auditeurs, Patricia Vincent est tout simplement Patricia.

Cette dernière souhaite dans le futur avoir sa propre émission à la radio et avoir un projet de télévision avec son amoureux à la sauce Marto sans vouloir dévoiler tous les détails immédiatement. « Je vais laisser les gens un peu sur leur appétit, mais à seulement 31 ans, je crois que j'ai encore beaucoup de belles choses à réaliser », conclut la sympathique artisane de la radio au rire communicateur.