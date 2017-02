Quidam rafle tout à Cégeps en spectacle au Cégep Beauce-Appalaches

Une performance à couper le souffle à permis au groupe Quidam de rafler tout lors de la finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep Beauce-Appalaches.

Le groupe, qui a rendu de façon théâtrale la chanson « Train de vie » du groupe Mes Aîeux, a mis la main sur le Prix du jury, le Prix coup de coeur du public et des bourses totalisant 500 $.

Quidam, qui est composé de Michaël Turmel, Stéphanie Cloutier, Stéphanie Veilleux, Émile Caron, Audrey Cloutier et Pier-Olivier Busque seront des représentants de haut calibre à la finale régionale du concours qui sera présenté le 18 mars prochain au Cégep de Sainte-Foy.

« Notre décision a été unanime. Nous reconnaissons l’excellence et l’originalité de l’interprétation, la juste exploitation des instruments et la synergie du groupe », mentionne la porte-parole du jury, Annie Cliche.

Le chanteur Michaël Turmel n’en revenait pas d’avoir remporté les deux prix mêmes s’il était satisfait de la performance que lui et son groupe ont livrée. « Je ne le réalise pas encore. Mes deux années de théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe m’ont aidé, je crois, à bien rendre la pièce qui raconte la vie d’Alexis le Trotteur. Nous travaillons ensemble depuis cinq mois. Nous avons bien écouté les mots de la chanson pour la mettre en scène », explique l'artiste de 30 ans qui effectue un retour aux études après une pause de huit ans.

Deux membres de Quidam, Stéphanie Cloutier et Émile Caron, participeront à la finale régionale pour une deuxième année de suite puisqu’ils étaient membres du groupe Double Seuil qui l’avait emporté l’année dernière.

Un excellent spectacle

Outre le numéro hors-concours qui a mis en vedette l’auteur-compositeur-interprète Pierre Hervé Goulet qui a joué les pièces de son album « Faut qu'on bouge »,les spectateurs qui ont rempli la Salle Alphonse-Desjardins ont eu droit à un excellent spectacle.

Sophie Beaulieu et Audrey Turcotte, Véronique Labbé et Maude Beaudoin-Grondin ont présenté trois numéros de danse de grande qualité. La pianiste Andréanne Morin a interprété, avec beaucoup de doigté, « Clair de lune » de Debussy. Les interprétations de Mathieu Bouliane et de Christian Roy ont été très appréciées de la foule. Les compositions des groupes Flamants noirs et Les Individus ainsi que l'interprétation d'Akoustic ont été à la hauteur des attentes du public. Le Trio a livré une performance très émotive de la chanson « Faire la paix avec l'amour », un classique de Dany Bédar.Le métal pesant des Apostats a quant à lui fait craquer les murs de l’amphithéâtre.

Les capsules humoristiques de l’équipe d’animation présentées entre les numéros ont fait crouler de rire les spectateurs. Elles racontaient les malheurs d’un jeune adulte pas très débrouillard forcé par ses parents de quitter la maison familiale pour se trouver un emploi.