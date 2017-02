Nancy Labbé assurera la présidence d'honneur du Festival sportif de Sainte-Marie

La directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Beauce (CCINB), Nancy Labbé, assurera la présidence d’honneur de la 13e édition du Festival sportif Tim Hortons de Sainte-Marie.

« Je suis très loin d’être une athlète professionnelle, mais j’aime la vie et je tiens à en profiter encore longtemps. C’est la raison pour laquelle à l’aube de mes 40 ans j’ai choisi de faire la différence pour moi en modifiant certaines de mes habitudes de vie par de petits gestes simples, notamment la pratique régulière d’activités physiques. C’est pourquoi il me fait plaisir d’assurer la présidence d’honneur d’un événement qui en fait si bien la promotion. J’invite maintenant nos gens d’affaires et la population à faire de l’édition 2017 du Festival sportif un grand succès », a commenté Mme Labbé pour justifier son implication à l’événement.

L’événement aura lieu du 8 au 11 juin 2017. Le début de la période d’inscription sera lancé d’ici la fin de l’hiver et la programmation officielle, à la fin du mois d’avril. Surveillez les médias locaux et la page Facebook de l’événement pour tous les détails.

Le Festival sportif est présentement en période de recherche de partenaires financiers pour assurer le succès de l’édition 2017. Rappelons au passage que l’édition 2016 a amené quelque 6 300 sportifs et 12 000 festivaliers durant les quatre jours de festivités.