Un investissement de 659 000$ pour 61 projets fauniques régionaux

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, a lancé le mois dernier l’appel de projets régionaux dans le cadre du programme d’aide financière « Relève et mise en valeur de la faune » 2017-2018. L’année dernière, 61 projets avaient bénéficié d’un investissement total de 659 000$.

« Grâce aux revenus issus de la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage, le programme d’aide financière « Relève et mise en valeur de la faune » avait permis, en 2016-2017, de soutenir 61 projets fauniques régionaux pour un investissement total de 659 000$. Pour 2017-2018, nous procédons dès maintenant au lancement de l’appel de projets afin d’optimiser l’échéancier et ainsi permettre l’annonce hâtive des projets retenus », a mentionné le ministre par voie de communiqué. « De plus, nous maintenons à nouveau la bonification de l’aide financière maximale par projet annoncée en 2016-2017, qui est passée de 10 000$ à 20 000$ », a-t-il ajouté.

Un mois pour soumettre des propositions

Le programme d’aide financière « Relève et mise en valeur de la faune » s’adresse aux organismes qui proposent des projets favorisant le renouvellement des clientèles qui pratiquent les activités de chasse, de pêche ou de piégeage ainsi que des projets visant la promotion de l’offre d’activités liées aux ressources fauniques. La date limite pour le dépôt des projets est le dimanche 26 février 2017, à 23h59. Le formulaire de demande d’aide financière et le guide de dépôt sont accessibles dans la section « Programmes » du site Web du ministère, en cliquant sur le lien suivant.