Julien Tremblay a trouvé sa musique derrière son humour

Julien Tremblay a toujours baigné dans l'humour après sa sortie de l'école, que ce soit à la télévision, à la radio ou tout simplement lors de ses apparitions dans des galas Juste pour rire, cependant, c'est seulement après 20 ans dans le métier que l'humoriste a décidé de se jeter dans le vide sans filet avec son premier spectacle solo intitulé « Humble et magnifique » qui sera présenté à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges ce vendredi 10 février et à la salle Méchatigan de Sainte-Marie le samedi 11 février.

Le comique franco-ontarien se dit drôle tout simplement et frappe dans toutes les directions pour faire crouler de rire les gens. Il faut dire que le blagueur s'est servi de tout son bagage pour réussir son entrée sur scène, que ce soit de jouer de la guitare, des concours d'arts oratoires, de l'improvisation, du théâtre ou l'écriture de spectacle sans oublier ses passages à la radio ou à la télévision. Celui-ci présente son premier spectacle comme une poignée de main à un public qui ne le connait pas nécessairement. Julien indique qu'il ne travaille pas pour rien quand il entend des gens après la soirée lui mentionner qu'il ne le connaissait pas et qu'ils sont venus accompagner d'un ami ou de leur conjoint/conjointe et qu'ils ont apprécié leur soirée. Il a conçu ses numéros, qui peuvent amener les spectateurs un peu partout, avec son bagage de vie en compagnie de ses amis Mike Ward et Laurent Paquin, deux humoristes qui ont des styles qui sont en antipodes, mais qui ont travaillé pour l'amour de Julien.

« J'ai trouvé ma musique derrière mon humour avec le temps. J'ai pris mon temps avant de sauter sur mon premier spectacle solo, ce qui a été une bonne chose pour moi. J'ai appris à me connaître et j'ai essayé beaucoup de choses dans le processus de création avant de trouver ce que je voulais vraiment. J'ai 40 ans et je suis célibataire sans oublier que ma fille est rendue majeure. Je suis dans un temps parfait pour avoir la tête libre et me concentrer à 100 % à mon travail de scène, ce que je préfère de loin », explique celui dont la première partie est assurée par Franky.

Julien connait bien la Beauce qu'il considère comme une belle terre d'accueil et sera en terrain connu pour être un des bons amis des membres du groupe Noir Silence. Il mentionne qu'il est vrai que les gens de la région sont des gens qui aiment avoir du plaisir et faire la fête et il le sait très bien, car il a tout vécu ce qu'il est possible de vivre dans la région en passant par Woodstock en Beauce notamment. « La seule chose que j'ai manquée, c'est l'opération de Michelle Lambert », rigole-t-il en ajoutant respecter énormément celle-ci que ce soit amicalement, musicalement ou dans ses « shorts ». Il reprend son sérieux en soulignant qu'il regrette sincèrement de ne pas avoir vécu ce changement avec son amie qu'il considère comme une des artistes les plus talentueuses du Québec.

Finalement, pourquoi avoir choisi comme nom de spectacle « Humble et magnifique » ? « C'était l'idée de Laurent Paquin dans une réunion, mais avec le temps le nom a pris tout son sens. “Magnifique” s'est la tournée et les gens. Pour ce qui est de “Humble”, et bien, on roule avec la Ford Focus 2011 de Franky », conclut la sympathique bête de scène.

Il est possible de se procurer des billets pour « Humble et magnifique » sur le site Web des Amants de la Scène ou celui d'Ovascène.