Un vibrant hommage rendu par l’infrarouge à la rivière Chaudière

L’artiste photographe Claude Gagné, de Saint-Georges, a organisé hier après-midi le vernissage de sa nouvelle exposition qui se tiendra au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph jusqu’au 14 mai prochain. Pas moins de 250 photos y rendent hommage à la rivière Chaudière en recourant au procédé de l’infrarouge.

Pour sa nouvelle exposition solo intitulée « J’ai rêvé d’une rivière », l’artiste photographe Claude Gagné invite le visiteur à venir s’immerger au cœur des forces mythologiques et naturelles de la vallée de la Chaudière. La mise en espace des lieux, réalisée par la commissaire Johanne Maheux, permet de se transporter dans un univers à la fois onirique et réel, faisant voyager le spectateur le long des rives. L’installation choisie permet, en effet, de suivre le parcours sinueux de la rivière, de sa source à son embouchure.

Un usage de l’infrarouge pour créer l’intemporalité

Majoritairement en noir et blanc et prises en infrarouge, les 250 photographies de paysages viennent transporter le visiteur dans un état de rêve, avec une perte de repères temporels. Au centre de la salle ont été disposées trois silhouettes humaines représentant les « grâces beauceronnes », imprimées sur un matériel transparent. Elles personnifient les éléments de la forêt, de l’eau et de la terre et symbolisent la beauté, la bonté et l’amitié dans la mythologie.

Artiste multidisciplinaire se démarquant par des œuvres tridimensionnelles

Ayant déjà quatre expositions en solo à son actif, Claude Gagné assure depuis 2013 la présidence d’Artistes et Artisans de Beauce et enseigne la photographie. Artiste pluridisciplinaire, il affectionne le mélange des genres et se démarque par son travail d’intégration de la photographie à des œuvres tridimensionnelles, leur conférant une illusion de profondeur.