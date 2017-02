Choix de sorties et activités du 10 au 16 février 2017

Enbeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs.

Vendredi 10 février

Patinage libre au Centre Sportif Lacroix-Dutil de 15 h 30 à 17 h. L’activité gratuite s’adresse à tous. Pour plus de détails, communiquez au 418 228-8155.

Dans la LNAH, le Cool FM reçoit la formation des Marquis de Jonquière à compter de 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Dans la LHBBF, Saint-Éphrem se mesure aux Justiciers à Saint-Joseph à compter de 21 h 15.

L'humoriste Julien Tremblay présente son premier spectacle solo « Humble et magnifique » à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches à compter de 20 h. Il est possible de lire l'article sur notre entrevue avec l'artiste en cliquant ICI. Les billets sont en vente au coût de 35 $ au bureau des Amants de la scène situé sur la 3e avenue à Saint-Georges ou par téléphone au 418-228-2455.

Samedi 11 février

Patinage libre au Centre Sportif Lacroix-Dutil de 10 h à 11 h et de 19 h à 20 h 30. L’activité gratuite s’adresse à tous. Pour plus de détails, communiquez au 418 228-8155.

Hiver en fête à Saint-Georges : Concours de sculptures sur neige à l'anneau de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil. L'activité est gratuite. Pour plus d'informations 418-228-8155 poste 2242.

Les Amants de la scène proposent le spectacle de la chanteuse jazz Susie Arioli à l'Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches à compter de 20 h. Les billets sont en vente au coût de 36 $ au bureau des Amants de la scène situé sur la 3e avenue à Saint-Georges ou par téléphone au 418-228-2455.

Le Cléri Sport Junior AA affronte la formation de Plessisville au Centre sportif Lacroix-Dutil à compter de 20 h 30.

Dans la LHCS, le Giovannina de Sainte-Marie recevra la formation de Trois-Pistoles au Centre Caztel à compter de 20 h.

Dimanche 12 février

Hiver en fête à Saint-Georges : Concours de sculptures sur neige à l'anneau de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil. L'activité est gratuite. Pour plus d'informations 418-228-8155 poste 2242.

Atelier de couture d'un mini-coussin en forme de coeur par les Fermières de Saint-Georges et conte de la Saint-Valentin à la bibliothèque du Centre culturel Marie-Fitzbach à compter de 13 h 30. L'activité, qui est gratuite, est pour les enfants de cinq à dix ans. Pour obtenir plus d'informations 418-226-2271.

Dans la LHBBF, match revanche entre le Danplex et les Justiciers de Saint-Hoseph à l'aréna de Saint-Éphrem à compter de 15 h.

Patinage libre au Centre Sportif Lacroix-Dutil de 16 h à 17 h 30 et de 19 h à 20 h 30. L’activité gratuite s’adresse à tous. Pour plus de détails, communiquez au 418 228-8155.

Mardi 14 février

Patinage « Retraités et poussettes » au Centre sportif Lacroix-Dutil de 10 h à 11 h. Il s'agit d'une activité gratuite. Pour plus de détails, communiquez au 418 228-8155.

La conférencière, auteure et psychologue Sylvie Rousseau donnera une allocution au restaurant Baril Grill de 11 h 30 à 14 h. Sa conférence se nomme « Soyons cool avec le stress et l'anxiété ». L'invitée donnera des stratégies concrètes pour mieux vivre avec l'anxiété. Chaque participant doit assumer le coût de son diner. Pour informations et réservation : 418-228-0007.

Mercredi 15 février

Une séance de hockey libre aura lieu de 13 h 30 à 15 h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. L'activité est gratuite. Pour plus de détails, composez le 418-228-8155.

Jeudi 16 février

Patinage « Retraités et poussettes » au Centre sportif Lacroix-Dutil de 10 h à 11 h. Il s'agit d'une activité gratuite. Pour plus de détails, communiquez au 418 228-8155.

Des cours de danse country avec Sylvie Roy auront lieu au Club sportif Grande-Coudée de Saint-Martin. Les danseurs débutants sont attendus à 18 h 30 tandis que le cours pour les danseurs intermédiaires s’amorcera à 19 h 30. Pour plus d’information, contactez Sylvie Roy au 418-222-1900 ou Cathy Leclerc au 418-382-3475.