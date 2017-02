La 28e édition du Festival beauceron de l'érable bonifiée

Les organisateurs du Festival beauceron de l'érable (FBE) ont dévoilé ce matin leur programmation pour l'année 2017. Plusieurs changements sont à prévoir pour cette nouvelle édition. Les festivaliers sont attendus les 1er et 2 avril prochains à l'école Mgr Beaudoin pour l'événement.

C'est entre 13 h à 16 h qu'auront lieu les principales activités de la fin de semaine. Le laissez-passer quotidien familial (2 adultes, 6 enfants de 13 ans et moins) sera disponible au coût de 10 $ chez Canadian Tire à Saint-Georges exclusivement. Il sera en prévente jusqu'au 28 mars prochain À l'entrée, le coût sera de 15 $ par famille ou de 5 $ par personne. Le coût pour l'accès à la coulée de tire seulement sera de 3 $.

Une bouilleuse sera en opération sur place, gracieuseté des Équipements Lapierre. Suite à de nombreuses demandes des années précédentes, il y aura également cette année un kiosque de vente de produits de l'érable sur le site. Parmi les incontournables du festival qui seront de retour, on compte la présence de Beauce Carnaval, ainsi que le spectacle d'animation avec Gribouille Bouille et Bonbon d'Amour qui avait fait fureur l'an passé.

L'organisation soucieuse de rendre son événement accessible

Des coulées de tire ambulantes sont prévues dans 35 endroits à travers la région au cours des prochains mois. Les écoles et les résidences de personnes âgées sont les principaux lieux visés. L'organisation du Festival tient à rappeler qu'il est une fête familiale qui souhaite réunir toutes les générations.

Pour réserver une coulée de tire ambulante, veuillez contactez le 418-774-9339.

Le Festival s'associe à des oeuvres caritatives

Le Festival beauceron de l'érable souhaite s'impliquer davantage au niveau caritatif en 2017. Pour l'occasion, il s'est associé au Club Inner Wheel de Saint-Georges qui vient en aide aux jeunes défavorisés de la région. Rémi Fortin, nouveau président d'honneur du Festival et associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, trouve l'initiative intéressante. « Ça m'a toujours interpellé d'aider les jeunes plus démunis », souligne-t-il.

Une partie des profits de l'encan crié qui aura lieu pendant le souper du président permettra justement à 200 jeunes de recevoir un laissez-passer leur donnant accès au Festival. Ce souper est prévu le samedi 1er avril à 18h30. Pour réserver vos places, contactez le 418-228-4983.

La programmation complète des deux jours sera disponible sur le site Web officiel du FBE prochainement.