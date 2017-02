L'exposition « Les BB-pous au Musée! » de Linda Coulombe présentée au Musée Marius-Barbeau

Le Musée Marius-Barbeau accueille l’exposition intitulée « Les BB-pous au Musée! », de l’artiste Linda Coulombe de Saint-Isidore de Beauce, jusqu’au 26 mars.

Par ses œuvres, Mme Coulombe veut sensibiliser les gens au pouvoir du sens de l’humour et de l’imagination en mettant en perspective la beauté de l’enfance à travers la découverte de la vie. « En visitant l’exposition, nous côtoyons de petits enfants à travers leurs multiples aventures et surtout la joie et l’amour à l’état pur. Ils nous regardent, ils sont là pour nous faire rigoler, nous retrouvons l’humour de l’artiste dans chacune de ses œuvres », mentionne la directrice générale du Musée, Johanne Lessard.

Linda Coulombe est une peintre qui joue avec une palette de couleurs vibrantes et vivantes et elles les appliquent de façon explosive dans ses tableaux. Les tableaux BB-pous ont séduit les Américains et ils ont été choisis pour figurer dans le livre International Contemporary Masters Seven publié par World Wide Art Books. Ils ont également été projetés sur un gratte-ciel dans le cadre du Scope Art Miami en Floride et au Time Square à New York dans le cadre de See Me, Taked over.

Le musée ouvre ses portes du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le dimanche de 12 h à 16 h.