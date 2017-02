Découvrez tous les résultats du concours de sculptures sur neige de Saint-Georges

La 18e édition du concours de sculptures sur neige de Saint-Georges s’est tenue en fin de semaine passée à l’anneau de glace du Centre Lacroix-Dutil. En tout, une trentaine de sculptures ont été réalisées, pour des résultats parfois très impressionnants.

« Vous n’êtes pas des frileux, bravo à tous ! », a félicité le maire de la ville Claude Morin au cours de la remise des prix qui a eu lieu à 15h. Cette 18e édition du traditionnel concours de sculptures sur neige a accueilli cette année une trentaine d’équipes réparties dans trois catégories : adulte, famille et entreprise.

Directrice du service des loisirs et de la culture, Carole Paquet a promis de grandes nouveautés pour la prochaine édition, s’adressant notamment aux sculpteurs débutants. Son idée serait de pouvoir programmer, dans deux ans, une 20e édition mémorable.

Parmi les membres du jury se trouvaient l’enseignante en arts Magalie Roy, responsable de l’Académie artistique, et deux sculpteurs, Jean-François Maheux, membre des artistes et artisans de Beauce ainsi que Simon Laverdière. Les gagnants du concours ont reçu un total de 2 000$ de prix. À noter que le prochain rendez-vous de « l’Hiver en fête » concerne une séance de patinage son et lumières le samedi 18 février dans la soirée.

Résultats du concours :