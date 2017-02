Les artistes peintres Lisette Beaulieu et Carmelle Thériault exposent à Saint-Isidore

Les artistes peintres, Lisette Beaulieu, de Frampton, et Carmelle Thériault, de Lévis, soulignent leur 40 ans d'amitié avec leur exposition en duo « Mer et monts : complicité créative », à la Galerie Hors Cadre, située au 2071 rang de la Rivière à Saint-Isidore jusqu'au 27 mars 2017.

Une séance de vernissage se tiendra le 18 février prochain de 13 à 16 h.

Les artistes se sont donné le défi de monter un projet commun leur permettant d’explorer de nouvelles formes et de sortir de leur zone de confort. Elles ont relevé ce défi avec brio avec cette exposition itinérante qui a amorcé son voyage en novembre 2015. De plus, les œuvres présentées sont magnifiquement accompagnées d’un texte poétique rédigé par Raymond Beaudet, écrivain et scénariste.



Les peintures ont été inspirées par la nature, la mer, les montagnes qui les entourent autant que par la vie au quotidien les artistes ont créé des œuvres dynamiques aux couleurs vives. L’exposition comporte une vingtaine d’œuvres travaillées individuellement et se déclinant en trois thèmes, soit l’enfance, l’exode et la complicité.



Soulignons que Lisette Beaulieu a à son actif plusieurs expositions solos et collectives au cours des dernières années. Depuis 2008, elle opère Le Centre d’Art la Bohème. Elle est membre de l'Association des artistes de la Rive-Sud, de l’Académie internationale des Beaux Arts du Québec sans oublier la Société artistique et culturelle de Québec.



Carmelle Thériault, détentrice d’un certificat en arts visuels, a participé à plusieurs expositions collectives et en duos. Elle est membre du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et de l'Association des artistes de la Rive-Sud,



Les propriétaires de la Galerie Hors-Cadre convient le public à rencontrer ces artistes talentueuses lors du vernissage.