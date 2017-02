Près de 500 personnes au lancement du 1er album des Twin Brothers

Le tout premier album des Twin Brothers, « Frères de bière », a été officiellement lancé le 11 février dernier à l’hôtel National de Tring-Jonction, où près de 500 personnes sont venues applaudir le groupe beauceron au cours d’une soirée haute en couleurs.

Entourés de l’animateur Marto Napoli, de DJ El Cerf et du chansonnier Ricky Chouinard, les Twin Brothers ont officiellement lancé leur 1er album dans une ambiance festive à Tring-Jonction, samedi dernier. « Ces jumeaux-là sont rassembleurs et rafraîchissants comme un camion-citerne de limonade ! J’ai adoré participer à leur super lancement festif ! », a commenté Marto Napoli au lendemain de l’événement.

Un public de 500 personnes venu festoyer avec le groupe

« Les Twins ont été incroyables pour garder la foule à ce niveau d’intensité. Ils ont un don pour énergiser la foule avec leur animation et leur performance hors du commun ! », a lancé le propriétaire de l’hôtel National, Éric Paré. Les fans de la première heure ont pu se faire prendre en photo avec le groupe et ont entonné en chœur String, Les jarrets noirs et d’autres chansons de l’album country-rock « Frères de bières », déjà vendu à 600 exemplaires. L’album est en vente dans une dizaine de commerces de la Beauce ainsi que sur le Web.