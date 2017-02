Le magicien pour adultes Vincent C débarque à Saint-Georges

Le magicien pour adultes Vincent C débarquera à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches ce vendredi 17 février à compter de 20 h.

Depuis plus de dix ans, Vincent C présente ses propres illusions un peu partout au pays. Celui-ci n'est pas comme les autres magiciens, s'est donc dire pas paillette, pas de smoking, ni de chapeau haut-de-forme. L'artiste a plutôt développé son propre style, un illusionniste extraverti, déjanté, original et un peu tordu, tout comme sa magie.

Son talent, son charisme et sa présence unique sur scène lui ont aussi permis de se tailler rapidement une place dans les concours les plus prestigieux du monde du divertissement et de remporter divers prix. Tout récemment, il s’est vu décerné un Mandrake d’or, considéré en Europe comme « l’Oscar de la magie ». Il est le premier québécois à recevoir cette récompense. Il succède, entre autres, à David Copperfield, Siegfried & Roy et Arturo Brachetti. Depuis 2012, il participe à plusieurs spectacles au Québec et en France. En 2013, il a participé à plus de 140 spectacles du Comedy Majik Cho avec Arturo Brachetti à Paris. Il y est retourné à l’automne 2014 pour d’autres représentations, cette fois au Théâtre du Palais-Royal.

Du côté du petit écran, il a fait plusieurs apparitions dans différentes émissions au Québec dont : « Un gars, le soir », et « Pénélope ». En 2013, il a aussi fait son entrée en France sur la chaîne publique France 2 en tant que collaborateur à la populaire émission Fort Boyard. En 2015 il animait Piégé, une émission de caméra cachée où il piégeait des gens du public et des personnalités connues.

Le prix du billet est de 35 $. Les laissez-passer sont en vente à la billetterie au 11 740, 3e Avenue à Saint-Georges, au 418 228-2455 et sur notre site internet au www.lesamantsdelascene.com.