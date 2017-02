Éric Latulippe raconte Sandwitch

Voir la galerie de photos

Le chanteur du groupe Sandwitch, Éric Latulippe, est venu à la rencontre d’EnBeauce.com le 14 février pour raconter le parcours de la formation beaucevilloise.

Formé en 1996 par Benoît Mercier (basse), Éric Hamel (guitare), Tony Lessard (batterie) et M. Latulippe (voix), Sandwitch s’est inspiré des groupes du mouvement punk de l’époque tels que NoFX, Rancid et The Offspring.

Celui-ci a également été le gérant de scène du Woodstock en Beauce pendant 20 ans. Cet emploi lui a permis de vivre l’un de ses plus beaux moments avec le groupe. Le groupe qui devait jouer avec Weezer était absent et le gérant du festival cherchait un groupe pour le remplacer. Par un heureux hasard, le bassiste et le batteur se trouvaient dans la foule tandis que le guitariste travaillait avec lui sur la scène. Sandwitch a donc, en quelque sorte fait la première partie de Weezer.

Pour en revenir à leurs débuts, Sandwitch s’est fait connaître en participant à un concours à Montréal, après avoir lancé un premier album. « On n’avait pas remporté le concours, mais on s’était rendu assez loin. Les organisateurs faisaient également une tournée, appelée Polliwog, et ils nous ont invités. On a fait neuf shows dans la province. Veut, veut pas, ça nous avait débloqué des trucs », explique M. Latulippe.

Par la suite, le quatuor a travaillé pendant trois ans pour lancer son second disque en 2008. Il a obtenu du soutien de la part des Amants de la scène, qui les ont aidés à organiser le lancement. De plus, les stations MIX 99,7 à Saint-Georges ainsi que Radio X à Québec se sont mis à diffuser quelques pièces, les deux plus grands succès étant « Peu importe » et « Faites de quoi ». « “Peu importe” a été la chanson la plus populaire qu’on ait faite. […] C’est une histoire qui se répète un peu dans tous les milieux de travail. C’est des fois des patrons qui sont un peu trop intenses pour leurs employés. Ils s’en foutent vraiment un peu et ils veulent faire de l’argent. Ils abusent un peu de leurs employés d’une manière ou d’une autre. C’est un peu ce qui est arrivé à l’un des gars dans le band et on en a fait une chanson », affirme le Beaucevillois.

Par la suite, il y a eu une époque plus sombre pour les groupes « undergrounds ». Certains comme Grimskunk ont survécu, mais d’autres groupes ont mis un terme à leurs activités, notamment eXtério. C’est un peu ce qui est arrivé pour Sandwitch. « Plus ça allait, moins il y avait de spectacles », ajoute-t-il. Les quatre membres ont alors décidé de se lancer dans de nouveaux projets.

Après une pause de deux ans, le chanteur a mis sur pieds le duo Lat et Ben en compagnie du bassiste de Sandwitch, Benoît Mercier. Bien qu’en ce moment les deux musiciens jouent davantage de reprises réarranger à leur façon, ceux-ci ont commencé à composer de nouvelles pièces. « On a un projet de faire un petit album. […] Ce sont des tounes super joyeuses, c’est très différent de Sandwitch, mais il y a l’âme de Sandwitch en arrière de tout ça, assurément », conclut Éric Latulippe.