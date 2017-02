Le hockey sur luge, une exclusivité du FestiNeige 2017 de Saint-Victor

La municipalité de Saint-Victor invite la population à venir profiter des plaisirs de l’hiver les 4 et 5 mars prochains, dates auxquelles se déroulera l’édition 2017 d’un FestiNeige qui s’annonce riche en activités.

Consacré à la mise en valeur de diverses activités hivernales, le festival de Saint-Victor débutera le samedi 4 mars prochain, à midi, au Stade des Bâtisseurs. Au programme des réjouissances, patinage libre, concours d’habileté sur glace et spectacle de patinage artistique, offert par l’école de patinage de Beauceville, viendront ponctuer l’après-midi.

Une exclusivité de l’année, la compétition de hockey sur luge

Activité inédite pour cette édition, les personnes intéressées pourront défier leurs amis lors d’une compétition de hockey sur luge. Le festival se poursuivra le dimanche 5 mars, sur le terrain de l’Aube Nouvelle, situé au 179, rue du Séminaire. Patinage libre, soccer sur neige, jeux gonflables, bungee et glissades feront partie des divertissements offerts. Par ailleurs, un conte autour du feu est programmé avec Virus et les plus gourmands pourront profiter de la traditionnelle coulée de tire du maire.

Les activités extérieures du dimanche seront remises en cas de mauvais temps. Pour plus d’informations, se rendre sur le site internet de la municipalité. Un service de navette de l’Église à l’Aube Nouvelle sera offert le dimanche.