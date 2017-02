Le chanteur René Simard aime la vie et il le démontrera aux résidents de Saint-Georges le 25 mars prochain à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches dans le cadre de son plus récent spectacle « Nouveau rêve ».

L'artiste de 55 ans se sent comme un poisson dans l'eau depuis son retour sur scène. M. Simard se considère d'ailleurs beaucoup plus dans son élément maintenant que lorsqu'il a commencé. « Il y a 25 ans, je ne faisais pas de mise en scène et de direction artistique. Mon travail du passé m'a permis de démystifier tout ça et de pouvoir avoir beaucoup plus de plaisir lorsque je suis en spectacle. Je me donne aujourd'hui la liberté de parler et non d'apprendre un texte par coeur », explique le sympathique interprète qui se sent privilégié de reprendre la tournée.

Dans son concert qui sera rempli de jeux de lumières, René chante et danse entouré de quatre musiciens et s'offre un cadeau d'autodérision avec des projections, car il faut se le dire, celui-ci aime bien rire. La vedette qui se décrit comme un homme positif, accessible et charismatique, aime être proche de son public et dès la fin de la seconde chanson, il promet qu'il connectera très rapidement avec eux afin de leur faire passer une agréable soirée. Il ajoute que « Nouveau rêve » est une grande fête pour le public et lui. Il revisite sa carrière en chansons en plus d'ajouter des pièces de comédies musicales. Il souligne être chanceux de voir que dans une industrie aussi difficile, il comble ses salles à plus de 85 %, ce qui représente que les gens décident de s'offrir une soirée en sa compagnie. Il se donne toutefois le plus beau cadeau lorsque Rosalie, sa fille de 25 ans qui souffre de surdité, vient le rejoindre pour danser avec lui. « Si on m'avait dit il y a 25 ans que j'aurais un numéro sur scène avec ma fille, je ne l'aurais pas cru. C'est un magnifique présent que m'a offert la vie », déclare-t-il avec fierté.

René Simard promet qu'il revampera son succès « L'Oiseau », la chanson qui l'a fait connaître, dans ce qui est un moment fort du spectacle. « C'est différent que lorsque je la chantais à neuf ans, mais j'ai trouvé une façon assez bonne pour revisiter ce succès », évoque-t-il avec le sourire. De plus, la bête de scène se fera aller les cordes vocales sur ce qui est pour lui désormais sa chanson favorite, le morceau « Le vrai du faux » qui provient de son dernier album.

Finalement, que pense-t-il de la Beauce ? « Ce sera mon seul spectacle en Beauce malheureusement. C'est un peu triste, car j'adore venir dans la région, qui me rappelle ma région d'où je suis natif (Saguenay). Ma soeur aînée a habité pendant un certain temps à Saint-Prosper et je suis souvent venu dans votre coin. Les gens sont tellement accueillants et festifs. C'est une belle place à aller, car les Beaucerons aiment la vie tout comme moi », conclut René Simard.

Les billets sont disponibles au coût de 50 $ au bureau des Amants de la scène située sur la 3e Avenue à Saint-Georges ou par téléphone au 418-228-2455.