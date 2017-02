Un spectacle-bénéfice pour favoriser la réussite scolaire

Un spectacle célébrant la chanson québécoise sera présenté les 19 et 20 mai à l’auditorium de la polyvalente Saint-Georges afin d’amasser des fonds pour la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire.

Intitulé Québec à trois, de Léveillée à Nevsky, l’événement mettra en vedettes les chanteurs Marie-Claude Bolduc, Nicolas Cloutier et Michel Roy. C’est la professeure de chant, Hélène Ouellet, qui se chargera de la mise en scène et de la direction artistique de l’événement. Chaque année, avec certains de ses élèves, Mme Ouellet organise un spectacle pour venir en aide à une cause. « Chaque année, j’ai des étudiants en chant et, chaque année, certains d’entre eux veulent en faire plus. Je les ressemble et on choisit un thème », explique Mme Ouellet. C’est à partir de ce moment-là que le spectacle s’organise. Chaque année, une cause différente est choisie pour recevoir l’argent amassé. En neuf ans, soit depuis son retour en Beauce, la professeure et ses chanteurs ont remis de 90 000 à 95 000 $.

Le trio revisitera les plus grands succès de la chanson québécoise, de Léveillée à Nevsky, en passant par Gilles Vigneault, Angèle Arsenault et Claude Gauthier. « En plus de favoriser la persévérance des élèves, ils vont profiter d’un excellent spectacle. J’aime bien l’idée d’un panorama de la chanson québécoise, cela permettra sans doute à certains de nos élèves, et notamment à ceux provenant de l’étranger, de se familiariser avec la culture québécoise », mentionne la présidente de la Fondation, Nathaly Blondin.

Cette année, ils se sont donnés comme objectif de remettre au moins 6 500 $ avec la vente de billets, ce qui pourrait leur permettre de donner environ 10 000 $ en incluant les commanditaires. Ceux-ci sont en vente dès maintenant au coût de 20 $. Il est possible de s'en procurer auprès de Patricia Morin par téléphone, au 418-228-5541 poste 2633, ou par courriel à l'adresse patricia.morin@csbe.qc.ca. Un total de 600 places sont disponibles, soit 300 par représentation. La vente des 275 premiers billets payera l'ensemble des dépenses reliées aux spectacles. Le reste de l'argent amassé ira à la Fondation.

Cet organisme, créé il y a trois ans à la suite d’une initiative de la Commission scolaire Beauce-Etchemin, a pour objectif d’aider financièrement les élèves en formation professionnelle ou de l’éducation des adultes. « On a déjà donné des sous pour de l’épicerie, pour des vêtements, pour de l’essence. Par exemple, on avait deux dames, qui étaient à un mois de la fin de leur formation, ne pouvaient plus se rendre à la formation, car elles n’avaient plus d’argent pour mettre de l’essence. C’était de bonnes élèves qui travaillaient fort. Elles ont finalement pu terminer leur formation. Ça, c’est l’un des exemples », affirme Mme Blondin.

Jusqu’à présent, la Fondation a remis environ 6 300 $ à 41 élèves en difficulté financière. Mentionnons que chaque demande se fait auprès d’un intervenant qui soumet la requête au conseil d’administration sans nommer la personne. Le CA prend ensuite une décision par rapport à ses critères. En trois ans, elle n’a refusé qu’une seule demande.