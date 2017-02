Lancement des expositions printanières par la Ville de Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges procédera au lancement de ses expositions printanières le jeudi 23 février prochain à 18 h au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Un total de cinq expositions seront dévoilées dont celle du sculpteur André Giroux qui recueille des souches d'arbre afin de les sculpter. Il s'inspire par la culture autochtone avec une imagination débordante et des habiletés exceptionnelles. Il transforme les racines en visages ou en animaux tout en respectant la forme naturelle des souches.

Le Musée des sciences de Sherbrooke présente une exposition qui nous invite à découvrir la vie des premiers nomades qui ont parcouru le Sud-est canadien. La région de Mégantic, qui avait un territoire favorable à la chasse aux caribous à l’époque, a certainement pu accueillir ces humains. Avec les traces de leur passage, des archéologues ont reconstitué le mode de vie de ces premiers humains qui ont foulé le sol de notre territoire.

La photographe France Quirion vous invite à découvrir la Maison Lachance. « Cette maison abandonnée m’appelle et me demande de l’immortaliser. Cette série de photographies est le reflet du dialogue qui s’est déroulé entre elle et moi depuis 2011, » de lancer la photographe qui se rend à cet endroit presque chaque saison.

La Société historique Sartigan souhaite faire connaître la célèbre histoire de l’entreprise Céramique de Beauce. Cette entreprise florissante, qui a été en exploitation de 1940 à 1989, est encore aujourd’hui un fleuron de l’histoire de l’économie beauceronne. D’ailleurs, les visiteurs pourront se procurer les articles qui seront exposés. Ils seront mis en vente au profit de la Société historique Sartigan et du Musée de l’entrepreneuriat beauceron.

Enfin, la relève d’Artistes et artisans de Beauce présentera un collectif d’œuvres afin de démontrer leurs talents et savoir-faire.

Les expositions printanières sont présentées du 23 février au 7 mai. Au cours de cette période, trois autres expositions passagères s’arrêteront au centre culturel Marie-Fitzbach dont « Nous sommes avec vous » de l’organisme le Rappel du 23 février au 26 mars, « Les familles de souche irlandaise en Beauce » du 17 mars au 7 mai et « l’Expo chefs-d’œuvre de la CSBE » et le projet d’art de l’école Les Sources du 23 avril au 7 mai.

Par ailleurs, du 21 février au 19 mars prochain, la bibliothèque municipale récompensera au hasard ses membres qui apporteront un sac réutilisable ou tous types de sacs pour transporter les volumes qu'ils emprunteront. Parmi les prix qui seront attribués hebdomadairement, il y aura des bons d’achat de 30 $ de la Boutique Artistes et artisans de Beauce, un panier-cadeau épicurien, une carte pour 10 locations gratuites de livres à succès et un ensemble-cadeau de produits promotionnels de la Ville de Saint-Georges. Des sacs réutilisables sont en vente au comptoir de la bibliothèque au coût de 2 $. Les gagnants seront contactés par téléphone.