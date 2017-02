L'École Jésus-Marie présente sa finale locale de Secondaire en spectacle

La finale locale de Secondaire en spectacle de l'École Jésus-Marie (EJM) de Beauceville aura lieu le 25 février prochain.

L'événement ouvert à tous aura lieu dans la salle Marcel Roy de l'EJM à 19 h 00 et mettra en vedette 40 élèves tant dans sa finale locale que dans son gala étudiant présenté le même soir.

Il y aura deux numéros gagnants à l'issue du concours. Les finalistes en première et deuxième place se verront remettre des montants de 100 $ et 50 $ respectivement, en plus d'obtenir une place pour accéder à la finale régionale qui se déroulera le 13 avril prochain à la Polyvalente Saint-François.

Un prix de 50 $ sera également remis au numéro « Coup de coeur du public », qui sera sélectionné par les spectateurs pendant la soirée.

Le coût d'entrée est de 10 $. Les billets seront disponibles directement à la porte samedi prochain.

Secondaire en spectacle est un programme de développement culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires du Québec axé sur l'expérimentation, l'apprentissage et la formation.