Beauce Art dévoile les 11 artistes du 4e Symposium international de la sculpture

La 4e édition du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges aura lieu du 28 mai au 18 juin prochains. Encore une fois cette année, les sculptures se situeront le long de la Promenade Redmond.

L'International de la scupture se déroulera de 9 h 00 à 17 h 00, 7 jours sur 7. L'accès au site est gratuit.

Les onze artistes sculpteurs de l'édition 2017 sont Jean-Yves Côté (Canada), Bachir Hadji (France), Viktar Kopach (Biélorussie), Jacinthe Lagueux (Canada), Brigitte Danse (Belgique), Claude Millette (Canada), Katharina Mörth (Autriche), Amélie Pomerleau (Canada), Hayk Tokmajyan (Arménie), Julie Savard (Canada) et Yacouba Touré (Burkina Faso).

La thématique du Symposium 2017 est « Grandissime : à ciel ouvert ».

L'artiste en symbiose avec la région

Comme nouveauté cette année, les artistes résideront dans les résidences du Cégep Beauce-Appalaches pour toute la durée de leur séjour en Beauce. « C'est essentiel pour nous d'offrir une expérience inoubliable aux sculpteurs qui prennent part à notre symposium », explique le président du conseil d'administration de Beauce Art, Adam Veilleux. « Nous voulons que les artistes puissent profiter de leur séjour chez nous pour tisser de nouveaux liens culturels, pour apprendre les uns des autres et même trouver, à l'occasion, un peu de repos », ajoute-t-il.

L'événement qui gagne en envergure d'années en années est devenu une fierté pour la Beauce. « Nous recevons de plus en plus de dossiers lors de nos appels de candidatures. C'est une excellente nouvelle qui signifie que notre projet emballe les artistes et que notre événement rayonne partout dans le monde », souligne Adam Veilleux.

Rappelons que l’International de la sculpture est un organisme qui a pour mandat de présenter dix Symposiums internationaux de la sculpture parrainés par l’Organisation internationale de la Francophonie entre 2014 et 2023. Ces événements conduiront à la création d’un espace permanent de sculptures à Saint-Georges.

D'ici 2023, une dizaine de sculptures par année seront offertes à la Ville de Saint-Georges.