De la musique rock au profit de Parents d'anges Beauce-Etchemins

Un spectacle-bénéfice mettant en vedettes les groupes de musique News Out et Never More Than Less aura lieu le 1er avril prochain au Dooly’s de Saint-Georges.

L’événement, organisé par Gabriel Gignac, a pour objectif d’amasser 1 000 $ au profit de l’organisme Parents d’anges Beauce-Etchemins. « La musique est l’une de mes plus grandes passions et ça fait longtemps que je pensais à organiser un show. L’une des raisons, c’est que je trouve qu’il n’y a pas assez d’événements à Saint-Georges, surtout au niveau de la musique rock. De plus, mon amie Sabrina Loubier m’a demandé un coup de main pour faire une levée de fonds pour Parents d’anges », explique-t-il.

Cette dernière a perdu un enfant prématurément. « J’ai su au mois de novembre que mon petit bébé avait une maladie. Les médecins ont dû me déclencher le 25 novembre, car la maladie faisait en sorte qu’il lui manquait les reins, il n’allait pas survivre. À la suite de ça, j’ai vécu un très gros deuil. J’ai trouvé du soutien sur Facebook via la page Deuil périnatal et c’est là que j’ai découvert Parents d’anges à Saint-Georges. Après avoir parlé avec la responsable de l’organisme, Mélanie Veilleux, j’ai eu l’idée d’organiser une levée de fonds pour qu’il puisse organiser plus d’activité », raconte la jeune femme de 21 ans.

Parents d’anges est un organisme créé il y a deux ans et demi pour venir en aide aux parents qui ont perdu un enfant prématurément. Chaque année, le 15 octobre qui est la journée mondiale du deuil périnatal, il organise la Fête des anges sur l’île Pozer lors de laquelle les parents font une marche, laissent s’envoler des ballons et plantent un bulbe de tulipe.

Avec l’argent que l’événement lui apportera, les moyens nécessaires pour offrir davantage de services. « On pourrait embaucher une intervenante pour animer des cafés-causeries, rencontrer les parents, les aider et leur donner du soutien », ajoute Mme Veilleux.

Pour sa part, Mélanie Breton, du Dooly’s, souhaite remplir les deux étages afin de remettre le plus d’argent à l’organisme : « Gabriel m’a approchée en me disant que son amie voulait amasser des fonds et qu’il combinerait ça avec un show de musique rock, des groupes de la région en plus. Ça nous arrivait déjà d’organiser des spectacles pour faire plaisir aux clients, cette fois c’est pour une bonne cause. Je me suis : “Go!” »

Les billes sont en vente au coût de 10 $ en prévente et de 12 $ sur place. Pour s’en procurer, il est possible de se rendre sur le site Internet de Parents d’anges, de contacter Gabriel Gignac via sa page Facebook Gabriel Gignac animateur pro ou de se rendre au Dooly’s. Rappelons que tous les profits de la vente des billets iront à l’organisme.