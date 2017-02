Le Saint-Guillaume au service du Bercail : le cœur y était

Huit artistes et artisans ont répondu à l’appel lancé par Vicky Therrien, artiste autodidacte pour qui la vocation du Bercail tient beaucoup à cœur, d’exposer leurs œuvres le samedi 25 février à la résidence pour aînés Le Saint-Guillaume, et de verser les profits (coût pour location des tables) à la Fondation du Bercail.

Le Saint-Guillaume, situé sur le Boulevard Dionne, a gracieusement offert le grand local du second étage, utilisé pour tenir diverses activités pour les résidents de la Maison aux artisans, et c’est sous le thème de la couleur et de la diversité que s’est tenue l’exposition, entre 10 h et 16 h samedi. Malheureusement, la température, en cette fin du mois de février, ayant été exceptionnellement clémente, la population n’était pas au rendez-vous et peu de gens se sont déplacés, mais cela n’aura pas entamé la bonne humeur des artisans qui exposaient leurs œuvres.

C’est sous le thème « Renaître » que s’est tenue l’exposition et c’est Vicky Therrien qui a réalisé une œuvre à l’acrylique portant le même nom que l’expo.