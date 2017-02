« Rumeurs », une comédie pleine de rebondissements présentée à Saint-Joseph

Un an après avoir fait salle comble avec sa présentation de la pièce « Voleurs d’occasion », la troupe de théâtre Pleine Lune s’approprie, cette année, la comédie « Rumeurs », de Neil Simon, un divertissement sur une histoire de couple en crise, à l’occasion de son 10e anniversaire de mariage.

Pour une troisième année consécutive, la troupe de théâtre Pleine Lune montera sur scène en présentant, cette année, la comédie « Rumeurs », de Neil Simon, qui raconte l’histoire de quatre couples en visite chez leur ami pour fêter son dixième anniversaire de mariage. Or, ce dernier, blessé à la tête avec une arme à feu, ne se montre pas, tandis que sa femme a pris la poudre d’escampette. Au fur et à mesure que les invités arrivent, camoufler les événements devient de plus en plus difficile et ouvre la voie à des situations cocasses et de nombreux quiproquos.

Comédie bien ficelée, la pièce est mise en scène par Nathalie Brunelle et se jouera les 10 et 11 mars prochains au théâtre de l’Hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce.