Un Cégépien de Saint-Georges, Jeffrey Turcotte, performe en new country

Étudiant en sciences humaines au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, Jeffrey Turcotte a participé à la finale du concours « La nouvelle sensation new country », organisé pendant le Carnaval de Québec.

Proposé par la station de radio WKND 91,9 et la maison de production Star Mundo, un concours de la relève en new country a été organisé pendant le Carnaval de Québec, auquel l’étudiant en sciences humaines Jeffrey Turcotte a pris part de manière in extremis. Alors que seuls les groupes étaient invités à participer, le jeune homme a quand même envoyé sa vidéo aux organisateurs, qui ont fini par le sélectionner comme seul artiste solo parmi les six finalistes retenus.

« J’ai présenté un spectacle de 45 minutes. Les membres du jury étaient des gens de l’industrie du spectacle qui ont analysé mes forces et mes faiblesses. L’expérience a été très profitable. Même si je n’ai pas gagné, les gens du studio Van Eden m’ont parlé de la possibilité de travailler avec eux », a déclaré le jeune artiste. Le spectacle lui a permis d’illustrer la diversité de son répertoire, composé de reprises de piliers du genre tels que Keith Urban, Brad Paisley, Éric Church ou encore Blake Shelton.

L’interprète participera au Festival western de Saint-Victor et à Nashville en Beauce au cours de l’été.