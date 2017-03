Anne-Sophie Larrivée et Andréanne Poulin remportent la finale locale de Secondaire en spectacle

La finale locale de Secondaire en spectacle de l'École Jésus-Marie (EJM) de Beauceville s'est tenue le samedi 25 février dernier. L'événement avait lieu dans la salle Marcel Roy à l'EJM.

Parmi les 16 numéros présentés au gala étudiant, 10 étaient inscrits pour remporter les honneurs de la finale locale de Secondaire en spectacle.

Cinq juges étaient présents pour déliberer samedi soir. Il s'agit de Marie-Noëlle Bouchard, Jessica Rhéaume, Audrey Cloutier, Olivier Duval et Robert Maheux.

C'est Anne-Sophie Larrivée et Andréanne Poulin, deux élèves de secondaire 5, qui ont remporté la finale locale. Elles ont interprété en duo la chanson Faufile de Charlotte Cardin, et ont donc remporté le premier prix (bourse de 100 $) de la soirée ainsi qu'un accès à la finale régionale.

Le deuxième prix (bourse de 50 $) a été remis à Élise Janelle pour sa prestation instrumentale de Rhapsodie Mignonne de Carl Koelling au piano. Elle se rendra également à la finale régionale.

Le prix coup de coeur du public a été décerné à Laurie Grenier de secondaire 4 pour son interprétation de la chanson Little do you know d'Alex et Sierra. Elle s'est mérité une bourse de 50 $. Son numéro était inscrit dans la partie hors-concours.

Le spectacle était entrecoupé de numéros d'animation sous le thème de la première expérience en appartement en colocation. Les cinq animateurs se rendront aussi à la finale régionale pour présenter deux numéros.

La finale régionale de Secondaire en spectacle se tiendra à la Polyvalente Saint-François le 13 avril prochain.