Choix de sorties et activités du 3 au 9 mars.

Enbeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs.

Tous les jeudis, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer.

Vendredi 3 mars

· Du côté de la Ligue nord-américaine, dans le cadre des séries éliminatoires, le Cool FM affrontera les Éperviers Sorel-Tracy à 20h au Centre sportif Lacroix-Dutil.

· Dans la Ligue de hockey Beauce-Bellechasse-Frontenac, les Justiciers de Saint-Joseph recevront l’équipe de Bellechasse à 21h15 à l’aréna.

· Dans le cadre de la Ligue locale de hockey, le Komutel affrontera l’équipe de La Guadeloupe à 20h30 à l’aréna de Saint-Georges tandis que Saint-Gédéon recevra East-Broughton à 21h.

Samedi 4 mars

· La municipalité de Saint-Victor organise l’édition 2017 du FestiNeige. Dédié aux plaisirs de l’hiver, le festival débute le 4 mars à partir de midi, au Stade des Bâtisseurs. Une activité inédite de hockey sur luge a été mise en place cette année.

· Une séance de patinage libre aura lieu de 10 h à 11 h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. L'activité est gratuite. Pour plus de détails, composez le 418-228-8155.

· Une séance de patinage libre aura lieu de 19 h à 20 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. L'activité est gratuite. Pour plus de détails, composez le 418-228-8155.

· Le Danplex de Saint-Éphrem reçoit l’équipe de Lotbinière à 20 h.

Dimanche 5 mars

· Une séance de patinage libre aura lieu de 15 h 30 à 17 h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. L'activité est gratuite. Pour plus de détails, composez le 418-228-8155.

· L’équipe de Sainte-Marie recevra celle de La Pocatière à 18h.

Lundi 6 mars

· Une séance de patinage libre aura lieu de 13 h 00 à 14 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. L'activité est gratuite. Pour plus de détails, composez le 418-228-8155.

Mardi 7 mars

· Pour la semaine de relâche, la bibliothèque de Saint-Georges organise un atelier de tricot de petites tuques pour personnaliser ses bouteilles ou décorer sa chambre. Proposé par le cercle des Fermières de Saint-Georges aux enfants à partir de 5 ans (accompagnés d’un adulte s’ils ont moins de 8 ans), l’activité se tiendra de 9h30 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h. Les inscriptions s’effectuent au 418-226-2271, poste 2238.

· Un atelier de fabrication de poupées russes en tissu sera organisé au Centre Marie-Fitzbach par l’artiste Larissa Prince, d’origine russe. Ouverte aux enfants à partir de 5 ans (accompagnés d’un adulte s’ils ont moins de 8 ans), l’activité se tiendra de 9h30 à 11h puis de 13h30 à 15h, au coût de 5$. Les inscriptions s’effectuent au 418-226-2271, poste 2238.

· Patinage « Retraités et poussettes » au Centre sportif Lacroix-Dutil de 10 h à 11 h. Il s'agit d'une activité gratuite. Pour plus de détails, communiquez au 418-228-8155.

· Une séance de patinage libre aura lieu de 13 h 00 à 14 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. L'activité est gratuite. Pour plus de détails, composez le 418-228-8155.

Mercredi 8 mars

· La bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville organise la première édition de la « Soirée de la femme », au cours de laquelle les visiteuses pourront recevoir divers conseils sur des thèmes aussi variés que le maquillage, les bijoux ou encore les huiles essentielles. L’activité se tiendra de 18 h 30 à 20 h 30.

· Le centre culturel de Saint-Georges organise l’activité « Biblio-bout’chou » pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte. La performance du théâtre Kamishibaï « Par amour » sera suivie d’un atelier de bricolage.

· Un atelier de doublage de voix d’un montant de 5$ sera proposé aux enfants du primaire et du secondaire à partir d’un extrait d’un court-métrage d’animation. Les enfants interprèteront un personnage en synchronisant leur voix aux mouvements de bouche et au texte défilant sous l’image à l’écran. L’activité est proposée par Joël Savoie, des Productions Bataclan, de 9 h 30 à 12 h puis de 13 h à 15 h 30.

· Une séance de patinage libre aura lieu de 13 h 00 à 14 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. L'activité est gratuite. Pour plus de détails, composez le 418-228-8155.

Jeudi 9 mars

· Le centre culturel Marie-Fitzbach organise un spectacle de marionnettes pour enfant intitulé « Le réel de la locomotive ». Deux représentations gratuites se tiendront le jeudi, à 16 h 30 et 18 h 30 à la bibliothèque.

· Pour la semaine de relâche, le Centre culturel organise un atelier d’initiation au henné d’un coût de 5$, pour permettre d’apprendre la base et les origines de cette pratique ancestrale. Ouvert de 9h30 à 11h pour les enfants de 10 à 12 ans, puis de 13h30 à 15h pour les 13 ans et plus, l’activité sera proposée par Anne-Sophie Hamel et permettra aux participants, à travers des techniques à réaliser soi-même, de repartir avec des tatouages éphémères.

· Patinage « Retraités et poussettes » au Centre sportif Lacroix-Dutil de 10 h à 11 h. Il s'agit d'une activité gratuite. Pour plus de détails, communiquez au 418-228-8155.

· Une séance de patinage libre aura lieu de 13 h 00 à 14 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. L'activité est gratuite. Pour plus de détails, composez le 418-228-8155.