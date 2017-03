Marto Napoli organisera une conférence à Saint-Victor pour encourager le dépassement de soi

Animateur radio et artiste multimédia, Marto Napoli s’associe à l’organisme « J’encourage mon village », visant à faire connaître les entreprises et les commerces de Saint-Victor, pour présenter une conférence, le mois prochain, sur le thème du dépassement de soi.

L’animateur Marto Napoli, au parcours atypique, tentera de démontrer aux jeunes, comme aux plus âgés, que tout devient possible lorsque l’on croit en ses idées. Il compte ainsi prendre part à une conférence intitulée « Tout est possible », qui se tiendra le 19 avril prochain au Saloon Desjardins de Saint-Victor.

« Je vous invite à passer une journée dans ma tête, dans mon univers, dans mon imagination presque sans limites ! Il s’agit d’une conférence pour vous motiver à foncer vers vos rêves, d’arrêter d’avoir peur tout en prenant des risques calculés », a-t-il précisé par voie de communiqué. L’événement sera organisé en collaboration avec l’organisme « J’encourage mon village », qui cherche à mettre en valeur les entreprises de Saint-Victor et à raviver l’économie locale.

Après plusieurs décennies dans l’univers radiophonique, c’est par ses contenus inimitables qu’il est devenu une personnalité connue au Québec. Outre ses contenus créatifs impressionnants, il a su aussi se tailler une place dans le cœur des Québécois grâce à sa grande générosité. Il organise, entre autres, depuis 2003, une collecte annuelle pour les enfants défavorisés.