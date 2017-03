Mario Tessier en supplémentaires à Sainte-Marie et à Saint-Georges

L'humoriste Mario Tessier sera de retour en Beauce les 17 et 18 mars prochains. Il se produira en supplémentaires à la Salle Méchatigan de Sainte-Marie, ainsi qu'à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges.

Son one man show Seul comme un grand a connu sa première médiatique à Montréal en novembre 2015. Mario Tessier est satisfait du succès que connait son spectacle depuis. « J'approche des 130 spectacles en un an et demi », explique l'humoriste. « Ce spectacle-là, c'était ma première carte de visite en solo. Les gens ne savaient pas à quoi s'attendre, comme j'ai fait partie d'un duo avec José Gaudet pendant longtemps. Je suis très content de la réaction du public », ajoute-t-il.

65 000 billets ont été vendus jusqu'à maintenant. Les dates de la tournée actuelle se poursuivent jusqu'au 25 novembre prochain à Trois-Rivières.

Présenter un spectacle solo est un accomplissement pour lui. « C'est un privilège d'être sur scène pendant deux heures devant un public qui ne s'est déplacé que pour toi », souligne Mario Tessier. « J'ai participé à beaucoup de projets dans ma vie, que ce soit sur scène, à la radio ou à la télé, mais il n'y a rien qui se rapproche du sentiment qui m'habite quand je suis sur une scène », ajoute-t-il. L'humoriste travaille d'ailleurs déjà sur du nouveau matériel qui pourra être utilisé pour un prochain projet solo.

Un été 2017 bien rempli

Mario Tessier a divers projets sur le feu pour la saison estivale. Il animera notamment pour une deuxième saison l'émission Le p'tit cabaret diffusée sur les ondes de TV5. Avec son co-animateur Iani Bédard, âgé de 12 ans, ils recoivent des enfants de 6 à 16 ans aux talents divers, en plus d'un artiste invité à chaque semaine. « Ce qui est super avec cette émission, c'est que ce n'est pas un concours mais plutôt une tribune pour que les jeunes démontrent leur talent », affirme l'artiste. « Aucun prix n'est rattaché à ça et il n'y a donc aucune compétition entre les enfants. Je trouve que c'est l'émission familiale par excellence », renchérit-il.

Il sera également à la barre de la nouvelle quotidienne estivale de 90 minutes avec Anne-Marie Wittenshaw présentée à Radio-Canada dès le 5 juin prochain. Tous deux se retrouveront chaque jour dans un lieu public animé de Montréal et accueilleront différents chroniqueurs chaque semaine pour parler de culture, de cuisine et de consommation. « On veut donner une touche 5 à 7 à l'émission », précise Mario Tessier. « Anne-Marie et moi sommes des épicuriens, des foodies et on aime la vie. Je pense qu'on représente beaucoup les gens qui vont nous écouter », conclut-il.

Il y aura un artiste invité tous les jours sur le plateau, le tout dans une ambiance amicale. L'émission a pour objectif principal de donner une vitrine à tous les collaborateurs, peu importe leur région ou leur province d'origine, et va s'adresser à toute la francophonie à travers le Canada.

Rappelons que Mario Tessier participe également à l'émission Les Grandes Gueules s'animent à Télétoon, qui met en vedette les célèbres personnages que les Grandes Gueules ont créé à la radio pendant 20 ans.