Un auteur natif de Saint-Benjamin lance son livre « Queues »

Nicholas Giguère, natif de Saint-Benjamin, lancera son nouveau livre Queues vendredi le 17 mars prochain. Le lancement aura lieu à la Librairie Sélect de Saint-Georges à 19 h 00.

Après avoir publié les récits Chroniques du Jour UN et autres cochonneries en 2002 et Analphabête love en 2007, Nicholas Giguère présente aujourd'hui son plus récent ouvrage, Queues, publié aux Éditions du Hamac.

L'oeuvre a pour thème l'homoérotisme et ne repose pas sur le côté fleur bleue de l'amour. Le contenu du texte, provocant et assumé, se veut une réaction au conformisme de façade qui est trop souvent posé sur l'homosexualité pour la rendre acceptable.

L'auteur benjaminois est bachelier en études littéraires et culturelles et détenteur d'une maîtrise en études françaises. Il poursuit actuellement un doctorat dans la même branche et réside à Sherbrooke.