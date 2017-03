Un éventail de services élargi à la bibliothèque de Saint-Georges

La bibliothèque municipale de Saint-Georges a annoncé aujourd'hui mettre en place un éventail de services élargi en offrant la possibilité aux usagers de venir emprunter désormais un casse-tête, à emporter chez eux pour une durée de 21 jours. Il sera possible aussi d’emprunter une revue pendant cette même période.

La bibliothèque de Saint-Georges a annoncé aujourd’hui que ses usagers pouvaient désormais venir emprunter un casse-tête et une revue pour une période de 21 jours. Ces services s’ajoutent à ceux déjà permis, soit l’emprunt de 10 documents écrits, 4 CD, 2 DVD et 4 livres numériques. En offrant ces nouveaux services, la bibliothèque municipale souhaite rejoindre les intérêts d’une plus vaste clientèle et encourager les citoyens à venir fréquenter davantage les lieux.

L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour les résidents du territoire de Saint-Georges ainsi que les détenteurs d’une carte-loisirs. La bibliothèque est ouverte au Centre Marie-Fitzbach du mardi au jeudi de 12h à 20h30, le vendredi de 10h à 20h30 et en fin de semaine de 11h à 17h.