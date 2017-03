Des nouveautés à prévoir pour le festival Woodstock en Beauce 2017

La 23e édition du festival Woodstock en Beauce aura lieu du 28 juin au 2 juillet 2017. Pour l'occasion, des nouveautés sont à prévoir.

La formule originale permettant de réserver autant de terrains que désiré est de retour. L'ajout d’espaces électrifiés supplémentaires tel que demandé par des festivaliers l'an dernier a également été considérée.

De plus, le festival offrira cette année une nouvelle formule plus intime et conviviale. L’ensemble de la programmation sera présentée dans la Grange afin d’offrir au public un contact plus intime avec les artistes. « Nous avons écouté notre public, qui souhaitait un événement à échelle plus humaine et qui soit plus accessible pour le portefeuille des festivaliers », explique le propriétaire des terres où se déroule Woodstock, André Gagné. « [...] le public aura le privilège de voir [les artistes] se produire de façon plus intime, dans l’ambiance chaleureuse de notre magnifique Grange », a-t-il ajouté.

Pour les festivaliers qui désireront rester à l’extérieur, un écran géant y sera installé et diffusera les prestations des artistes en simultané. Certains spectacles dans la Grange seront présentés en deux segments de 45 minutes afin de faire une rotation de la clientèle. La programmation complète de la Grange sera dévoilée le 15 mars.

L'organisation du festival discute d'ailleurs déjà de sa 25e édition qui aura lieu en 2019. « Elle concordera avec les 50 ans du Woodstock de 1969. On veut une grande fête inoubliable avec de belles surprises ! », a conclu André Gagné.