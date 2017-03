East Broughton recherche des musiciens de toutes origines pour les Mardis de la culture

Les municipalités d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus sont à la recherche de musiciens pour cet été, afin d’offrir à la population une programmation dynamique et variée pour l’édition 2017 des Mardis de la culture. La date limite de soumission des candidatures est le jeudi 13 avril prochain.

Si vous faites partie d’un groupe de musique, jouez d’un instrument inusité ou si vous êtes un chansonnier, les municipalités d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus sont à la recherche d’interprètes pour cet été, qui auront la chance de venir jouer sur place dans le cadre des Mardis de la culture, dans une ambiance familiale et chaleureuse.

Les mardis de la culture sont des spectacles de plein air gratuits se tenant au Parc le Broughtonnais et qui sont présentés par les municipalités d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus. Les représentations de l’été prochain auront lieu les 13 juin, 4 juillet, 8 et 29 août. Ils débuteront à 19h et seront remis au lendemain en cas de pluie.

Les artistes intéressés à y participer peuvent faire parvenir leur candidature auprès de l’agente de développement culturel, Émilie Rodrigue, au 418-427-2608, poste 322 ou par courriel à l’adresse culture@municipaliteeastbroughton.com.