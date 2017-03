Un documentaire sur la Norvège sera présenté à Sainte-Marie par Les Aventuriers voyageurs

Voir la galerie de photos

Le Cinéma Lumière de Sainte-Marie-de-Beauce présentera un film de voyage sur le pays des trolls et des fjords, dont certains paysages, d’une rare beauté, sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ayant déjà réalisé un film sur Terre-Neuve l’année dernière, les deux auteurs du documentaire, Mélissa Vincelli et David Guillemette, feront découvrir cette fois-ci leur voyage au cœur de la Scandinavie.

Depuis 2008, Les Aventuriers voyageurs présentent des films et conférences de voyage dans les cinémas, bibliothèques, écoles et résidences pour personnes âgées. Tous réalisés par des globe-trotteurs québécois, ces films permettent à des Canadiens d’offrir une plongée au cœur de différents pays du monde, en mettant l’accent à la fois sur les paysages, des conseils de voyage et la rencontre avec les habitants.

Tous deux issus d’études universitaires en cinéma, Mélissa et David ont déjà réalisé plusieurs courts métrages présentés à différents festivals internationaux. Leur documentaire sur la Norvège relatera l’une de leurs dernières aventures et sera l’occasion idéale pour venir découvrir les grands espaces de ce territoire du nord de l’Europe, célèbre pour ses fjords grandioses, ses glaciers aux panoramas impressionnants, ses routes féériques en bord de mer, son soleil de minuit et ses vestiges vikings.

La représentation aura lieu au Cinéma Lumière de Sainte-Marie le mercredi 15 mars à 19h30.