Dévoilement de la programmation des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin

La programmation officielle des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin a été lancée mardi dernier au Centre des arts et de la culture de la municipalité. Les différentes activités prévues se dérouleront du 30 avril au 19 août prochains.

La population pourra notamment assister à un gala d'humour, une soirée country, une journée VIP et une course de bateau-dragon. « Le comité a su mettre en place une programmation très variée », explique la présidente du comité des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin, Catherine Ouellet. « Les gens y trouveront des activités pour tous les goûts », ajoute-t-elle.

Il y aura également un concert d'Angèle Dubeau le 17 juin, la Journée des 25e de l'Éco-Parc avec les BB le 14 juillet et une parade des Fêtes du 150e le dimanche 23 juillet.

Le dépliant de 16 pages qui contient la programmation détaillée des Fêtes est disponible dès maintenant chez différents commercants de Lac-Etchemin, ainsi qu'à l'édifice municipal. Les résidents de la région recevront également toute l'information dans leur Publi-Sac du 22 mars.

Plusieurs activités du 150e nécéssitent l'achat de billets. Les gens peuvent s'en procurer dès aujourd'hui à l'édifice municipal de Lac-Etchemin et à la réception du Manoir Lac-Etchemin.

Des points de vente spéciaux pour les billets prendront également place le 15 avril et le 4 mai au Marché Métro de Lac-Etchemin et les 29 et 30 avril à l'Aréna municipal (marché aux puces).

Décorer aux couleurs du 150e

Le comité organisateur du 150e de Lac-Etchemin invite les Lacetcheminois et Lacetcheminoises à décorer leur devanture de résidence ou de commerce avec des items aux couleurs du 150e. En envoyant une photo de leurs décorations et leurs coordonnées sur la page Facebook des Fêtes du 150e anniversaire de Lac-Etchemin, ils courront la chance de gagner des laissez-passer pour accéder aux activités des Fêtes.

Des items décoratifs sont d'ailleurs en vente pour l'occasion à la quincallerie Timber Mart, au Marché Métro et à l'édifice municipal de Lac-Etchemin.

Rappelons que la municipalité avait officiellement lancé les festivités de son 150e le 7 décembre dernier.

Pour plus d'informations, consultez notre article « Les festivités du 150e anniversaire de Lac-Etchemin officiellement lancées ! ».