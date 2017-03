Choix de sorties et activités du 17 au 24 mars

Enbeauce.com vous présente ses choix de sorties et d'activités à Saint-Georges et dans les environs.

Tous les jeudis, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer.

Vendredi 17 mars

· Patinage libre au Centre sportif Lacroix-Dutil de 15h30 à 17h. L’activité est gratuite. Pour plus d’informations, téléphoner au 418-228-8155.

· Célébration de la Saint-Patrick au Centre culturel Marie-Fitzbach à partir de 13h30. Parmi les animations, les visiteurs pourront assister à une conférence sur l’Irlande réalisée par l’anthropologue Isabelle Matte. Le Trio Boussac présentera, pour sa part, une animation musicale tandis qu’une exposition dédiée aux familles irlandaises sera accessible aux visiteurs. Des dégustations sont prévues sur place. L’entrée est gratuite.

· Dans le cadre de la Ligue nord-américaine de hockey, le Cool FM rencontre l’équipe de Thetford vendredi soir à 20h au Centre sportif Lacroix-Dutil.

· Dans la Ligue locale de hockey, le TGC de Saint-Gédéon rencontrera l’équipe de La Guadeloupe à 21h à l’aréna de Saint-Gédéon.

· Parmi les matchs prévus dans la Ligue de hockey Beauce-Bellechasse-Frontenac, Saint-Joseph recevra Bellechasse à 21h15 à l’aréna de Saint-Joseph.

Samedi 18 mars

· Patinage libre au Centre sportif Lacroix-Dutil de 10h à 11h puis de 19h à 20h30. L’activité est gratuite. Pour plus d’informations, téléphoner au 418-228-8155.

· Un rallye familial canin du temps des sucres est organisé au Club de Motoneige de Beauceville par la SPA Beauce-Etchemins à partir de 13h, avec la présence de kiosques spécialisés dans le domaine de la santé et du comportement animal, un spectacle d’agilité ou encore des coulées de tire.

· Le match retour entre La Guadeloupe et Saint-Gédéon aura lieu à 20h30 à l’aréna de La Guadeloupe, dans le cadre de la Ligue locale de hockey.

· Du côté de la Ligue de hockey Beauce-Bellechasse-Frontenac, le Danplex de Saint-Ephrem recevra les Mercenaires de Lotbinière à 20h30.

· Le Giovannina de Sainte-Marie affrontera l’équipe de La Pocatière à 20h à l’aréna de Sainte-Marie dans le cadre de la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux.

Dimanche 19 mars

· Patinage libre au Centre sportif Lacroix-Dutil de 16h à 17h30. L’activité est gratuite. Pour plus d’informations, téléphoner au 418-228-8155.

· La corporation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines organise la 21e édition de son traditionnel déjeuner bénéfice de la Saint-Patrick, contribuant à la mise en valeur du site historique de Cumberland. L’événement se tiendra de 8h à 11h30. Le coût d’entrée est de 10$ pour les 12 ans et plus et de 5$ pour les 5 à 11 ans.

Mardi 21 mars

· Patinage « Retraités et poussettes » au Centre sportif Lacroix-Dutil de 10 h à 11 h. Il s'agit d'une activité gratuite. Pour plus de détails, communiquez au 418-228-8155.

Mercredi 22 mars

· Dans la Ligue nord-américaine de hockey, les Beaucerons du Cool FM pourraient rencontrer, si nécessaire, l’Assurancia de Thetford Mines à 20h mercredi soir, au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Jeudi 23 mars

· Ouverture de la 31e édition de l’Expo Habitat Beauce au Centre sportif Lacroix-Dutil, jeudi soir, de 17h à 21h. La coût des billets est de 9$ pour les adultes (5$ en prévente). L’entrée est gratuite pour les 12 ans et moins s’ils sont accompagnés d’un adulte.